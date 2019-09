埼玉・さいたまスーパーアリーナで計3日間にわたり行われる世界最大級のアニメソングイベント「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」の2日目公演が、昨日8月31日に開催された。

茅原実里とTRUEが「いくぞアニサマ!」と吠えて、「Paradise Lost」で祭典は勢いよく幕を開ける。「アニサマ」常連の2人によるコラボレーションで始まった前半は、フレッシュな面々が次々に登場する。「not GAME」でキレキレのダンスを見せた畠中祐は、「(自然に)大人になると思っていた。でも8月に25歳になったけど全然大人じゃない」「(ただ年齢を経るだけではなく)もっと違う大切なものがあるんじゃないかってこの歌が教えてくれた」と熱っぽく語り「カサブタ」をカバー。会場中の合唱を誘った。

「歌のお兄さんの拓篤だよ、元気かな?」と明るく挨拶した寺島拓篤は、座席ブロックごとにペンライトの色を指示して赤、水色、白の3色に染めあげられた会場で「Buddy, steady, go!」を熱唱。間奏でステージに現れたウルトラマンタイガとハイタッチを交わすと、最後は一緒にポーズを決めてみせる。同様にRAISE A SUILENと大原ゆい子も、それぞれにゲストを迎えてパフォーマンスする。RAISE A SUILENの出番では同じ「BanG Dream!」から伊藤美来演じる弦巻こころとミッシェルが合流。弦巻の所属バンド・ハロー、ハッピーワールド!の楽曲「せかいのっびのびトレジャー!」でジョイントする。「からかい上手の高木さん」に関連した2曲を歌唱したのは大原。彼女が「ゼロセンチメートル」を終えると「私も歌いたくなっちゃった」というセリフとともに高橋李依扮する高木さんがサプライズで登場。2人は「気まぐれロマンティック」で声を合わせファンを魅了した。

一方で「アニサマ」の歴史を感じさせるステージも。茅原が「純白サンクチュアリィ」を歌い上げる最中、背後のモニターでは2007年の初出演時に同曲を歌っていた様子が映し出された。また過去15回中14回に出場している栗林みな実は、「Next Season」「Crystal Energy」と懐かしのナンバーを届ける。さらに「アニサマ」の創設に深く関わった奥井雅美がサプライズゲストとして登場すると、彼女の「輪舞-revolution」でコラボレーション。力強いデュエットを終えた栗林は「『少女革命ウテナ』が好きだったので、奥井さんと『輪舞-revolution』をずっと歌いたかった。今日は夢が叶った」と喜びを隠さない。その言葉を受けた奥井は今回の「アニサマ」のテーマ“STORY”を引用しながら「(栗林のように)自分が好きなアニソンを、好きだった人と歌うこともある」「違う道を歩いていても、人生というストーリーのどこかで交差して一緒に歩けることもある。皆さんもそんな人生を歩んでください」とメッセージを残してステージを去った。

前半のトリを務めたのはアイドルマスター SideM。46人のアイドルの中から、今回は天道輝役の仲村宗悟、天ヶ瀬冬馬役の寺島拓篤、大河タケル役の寺島惇太、牙崎漣役の小松昌平、円城寺道流役の濱野大輝、葛之葉雨彦役の笠間淳、北村想楽役の汐谷文康、古論クリス役の駒田航の8人で出演した。「今 始まるストーリー」という歌詞が今年のテーマにぴったりな「DRIVE A LIVE」で会場を盛り上げると、「46人分の思いを乗せてやってまいりたいと思います!」と仲村が挨拶。輝と冬馬による「LET'S GO!!」、THE 虎牙道の「RAY OF LIGHT」、Legendersの「Legacy of Spirit」をメドレーで披露した。そして再び全員揃うと、5周年を記念した新曲「PRIDE STAR」で会場をドラマチックなムードに包み、前半の幕を下ろした。

後半は「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」より、津田健次郎演じるキリンのナレーションで幕を開けた。なお津田は畠中のステージでも「ナカノヒトゲノム【実況中】」のパカ役で美声を聞かせるなど活躍。スタァライト九九組は得意の殺陣はもちろん、「THE GALAXY EXPRESS 999」のカバーでも会場を沸かせた。続く亜咲花は「ゆるキャン△」オープニングテーマの「SHINY DAYS」で観客と大合唱。曲間では虹色に光るテントが天井から花道に降ろされ、さらにテントの中から鈴木みのりが登場するという演出も行われた。

大橋彩香の盛り上がりを引き継ぐように「Another colony」で再登場したTRUE。そこからは京都アニメーションの手がける2作品の楽曲が、アニメ映像とともに4組続けて披露された。「伝えたい思いはいつもめちゃくちゃあるんですけど、私は歌手なので、すべてを歌に乗せます!」と宣言したTRUEは、「響け!ユーフォニアム」の北宇治高校吹奏楽部に扮した奏者たちとともに、まずは「Blast!」を歌唱。白いドレス姿で両手を振り上げ、ステージを駆け、全身を使ってフルパワーで歌い切る。さらに黄前久美子役の黒沢ともよ、加藤葉月役の朝井彩加、川島緑輝役の豊田萌絵、高坂麗奈役の安済知佳による北宇治カルテットが加わっての「DREAM SOLISTER」では、5人で手を取り合い肩を寄せ合いながら、満面の笑顔で元気いっぱいの姿を見せた。さらに北宇治カルテットはトロッコに乗り込み「トゥッティ!」を歌唱。仲良し4人組のハッピーなムードをおすそ分けするかのように、観客に手を振りながら場内をぐるりと一周した。

会場の空気を一変させたのは、サプライズで登場した結城アイラ。ステージに現れたグランドピアノの音が鳴えい、静まり返った会場に「この思いがどうか、届きますように」と囁くような結城の言葉が響く。「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」より「Violet Snow」をたった1人で弾き語った結城には、ステージを去るまで観客から長い長い拍手が贈られた。続けて登場した茅原は、劇場公開を間近に控える「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -」より「エイミー」を、1つひとつの言葉を噛みしめるように歌唱。4組は「響け!ユーフォニアム」と「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」、それぞれの作品の魅力を体現するようなパフォーマンスを展開した。

終盤に登場したangelaの2人は、「全力☆Summer!」から始まるテクニカルなメドレーとMCでエンターテイナーぶりを発揮する。高速で通路を移動するトロッコの上で「全力☆Summer!」をサビで「Shangri-La」に切り替えると、その後は「シドニア」へと展開し幾度となく会場を沸かせる。MCタイムで「アンジェラマスターSideMです!」と元気に自己紹介したatsukoは「トロッコってかわいい人しか乗れないんだよ?」と切り出し、トロッコと「アニサマ」とangelaのストーリーを語り始める。これまで何度も「アニサマ」に出演しながら、運営側から「トロッコに乗りませんか?」と言われなかったというangela。しかし「怖いから断った」という2年前を経て今回ついに念願を果たし、atsukoは「たくさんのプロデューサーさんに見守られたおかげで乗ることができました!」と感謝の言葉でボケ倒した。彼女の弁舌は止まらず、相棒のKATSUとサプライズアクトの結城が5月に結婚したことに言及する。唐突に2人の“ストーリー”を語るようせがまれ戸惑うばかりのKATSU。それでもようやく2012年のラジオ番組での出会いの話が始まったところで、atsukoが「次の曲です!」と打ち切り「SURVIVE!」に突入してやりたい放題のステージを締めくくった。

その勢いを継いで、TrySailもアップテンポなナンバーを連発。「High Free Spirits」を歌い終えると、多数のダンサーを呼び込んでの「Sunset カンフー」では中国拳法ライクなパワフルなダンスで魅せる。最後はトロッコに乗っての「adrenaline!!!」でラストに向けて観客のテンションを一気に引き上げた。2日目のトリを務めたAqoursのステージは、ミュージカル調の「僕らの走ってきた道は…」で幕開け。それ自体が物語のような楽曲と、作り込まれたパフォーマンスに魅入られた観客を、「青空Jumping Heart」で熱狂させる。高海千歌役の伊波杏樹は「歴代の『アニサマ』のDVDをすべて観て来たんです」と今日のステージへの意気込みを語り、「かけがえのないストーリーの詰まった曲」と前置きして「想いよひとつになれ」を披露。最後の「勇気はどこに?君の胸に!」まで、Aqoursの“ストーリー”を凝縮したドラマチックなステージを展開した。

最後の挨拶では、angelaのKATSUが「2万8000人に誓いたいと思います! 彼女を一生、愛し続けます!」と結城への思いを改めて宣言し、観客を沸かせる一幕も。女性ソロシンガーが多数登場した2日目は、恒例のテーマソング「CROSSING STORIES」の全員合唱でひときわ華やかなハーモニーを響かせ、幕を下ろした。

「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」2日目セットリスト

01.Paradise Lost / 茅原実里×TRUE(TVアニメ「喰霊-零-」OPテーマ)

02.純白サンクチュアリィ / 茅原実里

03.TERMINATED / 茅原実里(TVアニメ「境界線上のホライゾン」第1期OPテーマ)

04.not GAME / 畠中祐(TVアニメ「ナカノヒトゲノム【実況中】」OPテーマ)

05.カサブタ / 畠中祐(TVアニメ「金色のガッシュベル!!」OPテーマ)

06.FEELING AROUND / 鈴木みのり(TVアニメ「ラーメン大好き小泉さん」OPテーマ)

07.ダメハダメ / 鈴木みのり(TVアニメ「手品先輩」EDテーマ)

08.Nameless Story / 寺島拓篤(TVアニメ「転生したらスライムだった件」OPテーマ)

09.Buddy, steady, go! / 寺島拓篤×ウルトラマンタイガ(「ウルトラマンタイガ」OPテーマ)

10.UNSTOPPABLE / RAISE A SUILEN(TVアニメ「カードファイト!!ヴァンガード」EDテーマ)

11.せかいのっびのびトレジャー! / 弦巻こころ&ミッシェル+RAISE A SUILEN(TVアニメ「BanG Dream! 2nd Season」挿入歌)

12.ゼロセンチメートル / 大原ゆい子(TVアニメ「からかい上手の高木さん2」OPテーマ)

13.気まぐれロマンティック / 高木さん feat. 大原ゆい子(TVアニメ「からかい上手の高木さん」第1話・第2話EDテーマ)

14.Next Season / 栗林みな実(OVA「君が望む永遠~Next Season~」OPテーマ)

15.Crystal Energy / 栗林みな実(TVアニメ「舞-乙HiME」後期OPテーマ)

16.輪舞-revolution / 奥井雅美×栗林みな実(TVアニメ「少女革命ウテナ」OPテーマ)

17.DRIVE A LIVE / アイドルマスター SideM(スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター SideM」)

18.LET'S GO!!~RAY OF LIGHT~Legacy of Spirit / アイドルマスター SideM

19.PRIDE STAR / アイドルマスター SideM(ゲーム「アイドルマスター SideM」)

20.約束タワー~舞台少女心得 / スタァライト九九組

21.THE GALAXY EXPRESS 999 / スタァライト99組(劇場版「銀河鉄道999 (The Galaxy Express 999)」主題歌)

22.Star Divine / スタァライト九九組

23.この世の果てで恋を唄う少女 / 亜咲花(TVアニメ「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」OPテーマ)

24.SHINY DAYS / 亜咲花(TVアニメ「ゆるキャン△」OPテーマ)

25.Get Wild / 亜咲花×鈴木みのり(TVアニメ「シティハンター」EDテーマ)

26.ダイスキ。 / 大橋彩香(TVアニメ「可愛ければ変態でも好きになってくれますか?」OPテーマ)

27.ワガママMIRROR HEART / 大橋彩香(TVアニメ「政宗くんのリベンジ」OPテーマ)

28.Another colony / TRUE(TVアニメ「転生したらスライムだった件」EDテーマ)

29.Blast! / TRUE(「劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~」主題歌)

30.DREAM SOLISTER / TRUE×北宇治カルテット(TVアニメ「響け!ユーフォニアム」OPテーマ)

31.トゥッティ! / 北宇治カルテット(TVアニメ「響け!ユーフォニアム」EDテーマ)

32.Violet Snow / 結城アイラ(TVアニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」イメージソング)

33.エイミー / 茅原実里(アニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-」ED主題歌)

34.Wonder Caravan! / 水瀬いのり(TVアニメ「えんどろ~!」EDテーマ)

35.Ready Steady Go! / 水瀬いのり(テレビ朝日系「musicるTV」2017年12月度EDテーマ)

36.TRUST IN ETERNITY / 水瀬いのり(スマートフォンゲーム「ゲシュタルト・オーディン」主題歌)

37.THE BEYOND / angela(アニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」OPテーマ)

38.全力☆Shangri-La~全力☆シドニア(全力☆Summer!~Shangri-La~全力☆Summer!~シドニア) / angela(TVアニメ「アホガール」OPテーマ~TVアニメ「蒼穹のファフナー」OPテーマ~TVアニメ「アホガール」OPテーマ~TVアニメ「シドニアの騎士」OPテーマ)

39.SURVIVE! / angela(劇場アニメ「K SEVEN STORIES」Episode 1~6OPテーマ)

40.High Free Spirits / TrySail(TVアニメ「ハイスクール・フリート」OPテーマ)

41.Sunset カンフー / TrySail

42.adrenaline!!! / TrySail(TVアニメ「エロマンガ先生」EDテーマ)

43.僕らの走ってきた道は… / Aqours(映画「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」挿入歌)

44.青空Jumping Heart / Aqours(TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」OPテーマ)

45.想いよひとつになれ / Aqours(TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」第11話挿入歌)

46.勇気はどこに?君の胸に! / Aqours(TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」2期EDテーマ)

47.CROSSING STORIES / アニサマ2019出演アーティスト(「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」テーマソング)

「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」(終了分は割愛)

9月1日(日)

藍井エイル、蒼井翔太、内田真礼、内田雄馬、ZAQ、JAM Project、スピラ・スピカ、buzz★Vibes、Poppin'Party、小倉唯、OxT、JUNNA、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、上坂すみれ、黒崎真音、今井麻美、ClariS ほか

(c)Animelo Summer Live 2019