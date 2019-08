Perfumeが2020年2月に行う全国ドームツアーのタイトルが発表された。

ツアーのタイトルは「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」。本日8月31日23:59までにファンクラブ「P.T.A.」に入会すると、チケットの最速先行抽選予約に申し込むことができる。また9月18日発売のベストアルバム「Perfume The Best "P Cubed"」にもチケットの先行抽選予約申し込み用のチラシが封入されることが明らかになった。

Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome

2020年2月1日(土)大阪府 京セラドーム大阪

OPEN 15:00 / START 17:00



2020年2月2日(日)大阪府 京セラドーム大阪

OPEN 14:00 / START 16:00



2020年2月8日(土)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

OPEN 15:00 / START 17:00



2020年2月15日(土)愛知県 ナゴヤドーム

OPEN 15:00 / START 17:00



2020年2月16日(日)愛知県 ナゴヤドーム

OPEN 13:00 / START 15:00



2020年2月25日(火)東京都 東京ドーム

OPEN 16:30 / START 18:30



2020年2月26日(水)東京都 東京ドーム

OPEN 16:30 / START 18:30