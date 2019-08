埼玉・さいたまスーパーアリーナで計3日間にわたり行われる世界最大級のアニメソングイベント「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」が、昨日8月30日に開幕した。

前半はアニメ作品をフィーチャーしたステージが続く。オープニングでサーバル役・尾崎由香による「アニサマちほーのみんな、盛り上がっていくよ!」の掛け声から次々と登場したのは「けものフレンズ」キャストの面々。彼女たちはi☆Risやスフィア、オーイシマサヨシとコラボレーションしながら、アニメやゲームで展開する「けものフレンズ」の主題歌で賑やかに祭典の幕を上げた。

2011年以来8年ぶりの出演となった佐咲紗花は、劇場アニメ「ガールズ&パンツァー 最終章」第1~3話のオープニングテーマ「Grand symphony」を皮切りに、「あんこう音頭」「High-Flying Future!!」と同シリーズの関連楽曲をメドレーで届ける。その後は主人公・西住みほ役の渕上舞とTVアニメ版エンディングテーマ「Enter Enter MISSION!」でコラボレーション。最後は「パンツァー・フォー!」コールで会場をひとつにした。

中島愛はTVアニメ「輪廻のラグランジェ」のオープニングテーマ「TRY UNITE!」を、主人公・京乃まどか役の石原夏織とともに歌唱する。高揚感のあるトラックに乗せて届けられる2人の涼やかな歌声を受け、会場一面に青と緑のペンライトの海が作られた。

ピアニート公爵の伴奏、そしてアニメ「アイドルマスター」の本編映像を伴って今井麻美演じる如月千早がバラード「蒼い鳥(M@STER VERSION)」を歌い上げると、「アニサマ」10年連続出場中の三森すずこへ。彼女は自身が関わった作品の関係者とのコラボレーションを連発。青道高校ユニフォームに身を包んだオーイシマサヨシとTVアニメ「ダイヤのA」エンディングテーマ「グローリー!」をデュエットし、石原と怒涛の早口でTVアニメ「てーきゅう」4期オープニングテーマ「ファッとして桃源郷」を歌って夜叉の構えから左手を8時の方角に回してみせる。「ドキドキトキドキトキメキス▽」では芹澤優、大坪由佳の2人や会場のファンに投げキッスを送り、渕上舞を迎えてのTVアニメ「アウトブレイク・カンパニー」オープニングテーマ「ユニバーページ」でメドレーをフィニッシュ。10年連続出場の喜びと感謝の気持ちを語った三森は、デビュー曲「会いたいよ...会いたいよ!」で前半の幕を下ろす。

初出演の面々もそれぞれの世界観で魅せていく。ゲーム「プリンセスコネクト!Re:Dive」のキャストから選抜されたアニメロサマープリンセスの9人は、ゲーム内で展開されているアニメの映像を背に歌唱。発表済みのアニメへの期待を煽った。後方ステージに現れたReoNaは、TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」のエンディングを彩った2曲のバラードでシリアスな歌声を響かせる。

“アニソン界の大型新人”鈴木雅之はスフィアの4人を従えて登場。豪華なコーラス隊をバックにTVアニメ「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」オープニングテーマ「ラブ・ドラマティック」で会場をアダルトな空気に包むと、自身の出生から始まる自己紹介MCから「違う、そうじゃない」「め組のひと」とラブソングメドレーに突入。“クイーン”スフィアと一緒に新人らしからぬ百戦錬磨のステージを展開し、大きな声援を浴びた。

今年のアニサマで3日間にわたって登場する「BanG Dream!」勢。その先陣となるRoseliaは鮮烈な演奏で会場を紫のペンライトで染め上げ、ゲームでカバーしている「This game」では本家・鈴木このみと熱量高くセッションする。その鈴木やfhanaといった「アニサマ」レギュラー陣が円熟のパフォーマンスで沸かせた会場に、最終アーティストとして登場したのは結成10周年を迎えたスフィア。彼女たちは「MOON SIGNAL」でライブをスタートさせると、続いて「Music Power→!!!!」で4人のハーモニーを響かせる。その間、メインモニターでは彼女たちの「アニサマ」における活躍が2010年の初出演から順に映し出され、その歩みが振り返られた。

そんなエモーショナルなステージとは裏腹に、MCではすぐにおどけたムードに。自己紹介を終えた4人は、揃って鳥の動きを真似ながら「(初の)トリです」と喜ぶ。それに「“とり”あえずやっておかないとね」と被せたのは高垣彩陽。すると彼女の入籍発表に話が及び「おめでとう!」の声が多数贈られた。その後、寿美菜子が「初出場で歌ったときの景色が忘れない」、豊崎愛生が「あのタイミングで出させてもらえたから度胸がついた」と「アニサマ」初出演時を振り返り、デビュー曲「Now loading...SKY!!」そして「LET・ME・DO!!」を立て続けに熱唱。トロッコで観客の間近に赴いた4人は笑顔でコールを交わし、最後は戸松遥が「みんなでジャンプしましょう!」と呼びかけて会場中をジャンプさせ、堂々と本編を締めくくった。

イベントのラストを飾ったのは、恒例の出演者揃ってのテーマソング合唱。観客のクラップに乗せて「CROSSING STORIES」が盛大に歌われ、初日のステージは終了した。

「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」1日目セットリスト

01.ようこそジャパリパークへ / けものフレンズ×i☆RiSphere(TVアニメ「けものフレンズ」OPテーマ)

02.乗ってけ!ジャパリビート / けものフレンズ with オーイシマサヨシ(TVアニメ「けものフレンズ2」OPテーマ)

03.け・も・の・だ・も・の / けものフレンズ with オーイシマサヨシ(ゲーム「けものフレンズ3」主題歌)

04.Shocking Blue / 伊藤美来(TVアニメ「武装少女マキャヴェリズム」OPテーマ)

05.閃きハートビート / 伊藤美来 feat. 佐藤純一(fhana)(TVアニメ「上野さんは不器用」OPテーマ)

06.Ray Rule / 石原夏織

07.TEMPEST / 石原夏織(TVアニメ「魔王様、リトライ!」OPテーマ)

08.Grand symphony / 佐咲紗花(劇場アニメ「ガールズ&パンツァー 最終章」第1~3話OPテーマ)

09.あんこう音頭 / 佐咲紗花(TVアニメ「ガールズ&パンツァー」挿入歌)

10.High-Flying Future!! / 佐咲紗花(CR「ガールズ&パンツァー」挿入歌)

11.Enter Enter MISSION! / 佐咲紗花×渕上舞(TVアニメ「ガールズ&パンツァー」EDテーマ)

12.BLACK CAT / 渕上舞

13.Lost Princess / アニメロサマープリンセス from プリンセスコネクト!Re:Dive(ゲーム「プリンセスコネクト!Re:Dive」メインテーマ)

14.Connecting Happy!! / アニメロサマープリンセス from プリンセスコネクト!Re:Dive(ゲーム「プリンセスコネクト!Re:Dive」EDテーマ)

15.限界突破×サバイバー / 氷川きよし(TVアニメ「ドラゴンボール超」OPテーマ)

16.TOUGH BOY / 氷川きよし(TVアニメ「北斗の拳2」OPテーマ)

17.TRY UNITE! / 中島愛×石原夏織(TVアニメ「輪廻のラグランジェ」OPテーマ)

18.ORDINARY LOVE / 逢田梨香子(TVアニメ「川柳少女」EDテーマ)

19.蒼い鳥(M@STER VERSION) / 如月千早 feat.ピアニート公爵

20.グローリー! / 三森すずこ×オーイシマサヨシ(TVアニメ「ダイヤのA」EDテーマ)

21.ファッとして桃源郷 / 三森すずこ×石原夏織(TVアニメ「てーきゅう」4期OPテーマ)

22.ドキドキトキドキトキメキス▽ / 芹澤優▽→三森すずこ←▽大坪由佳

23.ユニバーページ / 三森すずこ×渕上舞(TVアニメ「アウトブレイク・カンパニー」OPテーマ)

24.会いたいよ…会いたいよ! / 三森すずこ

25.楽園都市 / オーイシマサヨシ(TVアニメ「コップクラフト」OPテーマ)

26.オトモダチフィルム / オーイシマサヨシ×オーハシアヤカ(TVアニメ「多田くんは恋をしない」OPテーマ)

27.forget-me-not / ReoNa(TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」EDテーマ)

28.虹の彼方に / ReoNa(TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」第19話EDテーマ)

29.幻想曲WONDERLAND / i☆Ris(TBS系テレビ「ランク王国」2013年12月・2014年1月度EDテーマ)

30.Endless Notes / i☆Ris(TVアニメ「グリムノーツ The Animation」EDテーマ)

31.アルティメット☆MAGIC / i☆Ris(TVアニメ「賢者の孫」OPテーマ)

32.ワタシノセカイ / 中島愛(TVアニメ「風夏」EDテーマ)

33.Bitter Sweet Harmony / 中島愛(TVアニメ「すのはら荘の管理人さん」OPテーマ)

34.ラブ・ドラマティック / 鈴木雅之 feat.スフィア(TVアニメ「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」OPテーマ)

35.違う、そうじゃない / 鈴木雅之 feat.スフィア

36.め組のひと / 鈴木雅之 feat.スフィア

37.LOUDER / Roselia

38.BLACK SHOUT / Roselia

39.BRAVE JEWEL / Roselia(TVアニメ「BanG Dream! 2nd Season」OPテーマ)

40.This game / Roselia feat.KONOMI SUZUKI(TVアニメ「ノーゲーム・ノーライフ」OPテーマ)

41.真理の鏡、剣乃ように / 鈴木このみ(TVアニメ「この世の果てで恋を唄う少女YU-NO」EDテーマ)

42.蒼の彼方 / 鈴木このみ(TVアニメ「ソラとウミのアイダ」EDテーマ)

43.DAYS of DASH / 鈴木このみ(TVアニメ「さくら荘のペットな彼女」EDテーマ)

44.divine intervention / fhana(TVアニメ「ウィッチクラフトワークス」OPテーマ)

45.青空のラプソディ / fhana with あにさまフレンズ(TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」OPテーマ)

46.きみは帰る場所 / fhana feat.Gothic×Luck(TVアニメ「けものフレンズ2」EDテーマ後半)

47.僕を見つけて / fhana(TVアニメ「ナカノヒトゲノム【実況中】」EDテーマ)

48.MOON SIGNAL / スフィア(TVアニメ「おとめ妖怪ざくろ」OPテーマ)

49.Music Power→!!!! / スフィア

50.Now loading...SKY!! / スフィア(TVアニメ「あそびにいくヨ!」OPテーマ)

51.LET・ME・DO!! / スフィア(日本テレビ系「スフィアクラブ」テーマソング)

52.CROSSING STORIES / アニサマ2019出演アーティスト(「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」テーマソング)

※fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。

※▽は白抜きハートマークが正式表記。

「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」(終了分は割愛)

日時:2019年8月31日(土)、9月1日(日)各日14:00開場、16:00開演

会場:埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

出演

8月31日(土)

アイドルマスター SideM、亜咲花、鈴木みのり、茅原実里、寺島拓篤、TRUE、TrySail、水瀬いのり、栗林みな実、Aqours、大橋彩香、スタァライト九九組、畠中祐、angela、北宇治カルテット、RAISE A SUILEN、大原ゆい子 ほか

9月1日(日)

藍井エイル、蒼井翔太、内田真礼、内田雄馬、ZAQ、JAM Project、スピラ・スピカ、buzz★Vibes、Poppin'Party、小倉唯、OxT、JUNNA、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、上坂すみれ、黒崎真音、今井麻美、ClariS ほか

