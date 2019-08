12月31日に福岡・福岡 ヤフオク!ドームで開催されるLDHによるカウントダウンライブ「LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019→2020 “RISING”」の出演アーティストが発表された。

LDH初となるカウントダウンライブにはEXILE、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの全6組が出演。LDHグループが総力を挙げて展開するライブやイベントで年間300万人を動員する予定の「LDH PERFECT YEAR 2020」の幕開けを、カウントダウンと共に盛大に祝う内容となりそうだ。

カウントダウンライブは20:30開演で深夜の時間帯を含む公演となるため、18歳未満は入場不可。チケットは11月2日より一般販売される。

LDH PERFECT YEAR 2020 COUNTDOWN LIVE 2019→2020 “RISING”

2019年12月31日(火)福岡県 福岡 ヤフオク!ドーム

OPEN 18:30 / START 20:30

<出演者>

EXILE / EXILE THE SECOND / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE