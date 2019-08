8月23日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にCHEMISTRY、サカナクション、GENERATIONS from EXILE TRIBE、スキマスイッチ、Hey! Say! JUMP、miletが出演。本日劇場公開された「劇場版おっさんずラブ~LOVE or DEAD~」の主題歌「Revival」を歌うスキマスイッチの応援に、同映画の主演・田中圭が駆け付ける。

ドラマ版「おっさんずラブ」に引き続き、映画版の主題歌にも採用された「Revival」。この楽曲について同曲について、スキマスイッチの大橋卓弥(Vo, G)は「最初はアルバムの1曲として書いたこの曲が気に入ってもらえて主題歌に大抜擢されて、僕らももちろん驚いていますが、楽曲自身も驚いていると思います」、常田真太郎(Piano, Cho)は「『Revival』がドラマの制作陣の皆さまに気に入っていただけたところからストーリーが始まり、今やライブのセットリストの重要な場所に置かれるまでの楽曲に成長したことは僕らにとってもとても大きなことでした」と語っている。「おっさんずラブ」をきっかけにプライベートでも親交を深めているスキマスイッチと田中の共演をお見逃しなく。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2019年8月23日(金)20:00~20:54

<出演者および披露曲>

・CHEMISTRY「Angel」「Point of No Return」

・サカナクション「モス」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「DREAMERS」

・スキマスイッチ「Revival」

・Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」

・milet「us」