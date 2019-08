ONE OK ROCKが8月24日と25日にYouTubeにてライブ映像を全世界でプレミア公開する。

この施策は、本日8月21日にライブDVD / Blu-ray「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」が同時リリースされたことを記念した企画。「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」には昨年3月から4月にかけて開催された4大ドームツアーのうち、東京・東京ドーム公演の模様が、「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」には昨年10月に大阪・大阪城ホールで開催された53人編成のオーケストラとのコラボライブの映像が収められている。

8月24日には「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」の映像が、25日には「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」の映像が全曲フルで公開される。ライブ映像はアーカイブされないのでお見逃しなく。

「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」

配信日時:2019年8月24日(土)22:00~

配信URL:https://youtu.be/vNtvtWCNw3E

「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」

配信日時:2019年8月25日(日)22:00~

配信URL:https://youtu.be/pj49tCFqO4A