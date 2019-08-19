TVアニメ「アズールレーン」より、東京・東京ビッグサイトで行われたコミックマーケット96のYostarブース限定で上映された映像が、YouTubeのTOHO animationチャンネルにて公開された。
「アズールレーン」は、美少女として擬人化された艦船を編成し敵と戦う、iOS / Android向けゲームアプリを原作とするアニメ。このたびの映像ではアニメの本編映像を使用し、ジャベリンやラフィーら原作でもおなじみのキャラクターたちの躍動する姿がお披露目されている。
TVアニメ「アズールレーン」
2019年10月放送開始
スタッフ
原作：Manjuu Co.,Ltd.,／Yongshi Co.,Ltd.「アズールレーン」
監督：天衝
シリーズ構成：鋼屋ジン
キャラクターデザイン・総作画監督：野中正幸
音楽プロデューサー：木皿陽平
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
キャスト
エンタープライズ：石川由依
ベルファスト：堀江由衣
赤城：中原麻衣
綾波：大地葉
ラフィー：長縄まりあ
ジャベリン：山根希美
ほか
(c)Manjuu Co.,Ltd., Yongshi Co.,Ltd.&Yostar Inc.／アニメ「アズールレーン」製作委員会