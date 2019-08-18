TVアニメ「A3!」の新情報が、千葉の幕張メッセ国際展示場9・10ホールで行われたフェス型イベント「A3! BLOOMING CARNIVAL」で本日8月18日に発表された。
アニメは「SEASON SPRING ＆ SUMMER」が2020年1月から3月に放送され、「SEASON AUTUMN ＆ WINTER」が7月から9月に放送予定。新たなスタッフや、オープニング主題歌の制作をゲームに続いて大石昌良が担当することも発表された。メインキャストにはゲームから続投の劇団員キャスト20名に加え、劇団MANKAIカンパニーの主宰兼総監督・立花いづみ役で名塚佳織が出演。アニメの公式サイトでは、全キャストからのコメントも掲載されている。
またSEASON SPRINGより、PVとキービジュアルも解禁。さらにリーダーの佐久間咲也をはじめ、春組全員のキャラクター設定画もお披露目された。追って、SEASON SUMMER、AUTUMN、WINTERのビジュアルも公開されていく。
アニメ「A3!」
SEASON SPRING ＆ SUMMER：2020年1月～3月放送
SEASON AUTUMN ＆ WINTER：2020年7月～9月放送
※放送時期は都合により変更になる可能性あり。
スタッフ
原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）
キャラクター原案：冨士原良
キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子
シリーズ構成：ハヤシナオキ
監督：篠原啓輔
副監督：中園真登
美術デザイン：石口十
衣装デザイン：あきづきりょう
美術監督：田辺浩子（草薙）
色彩設計：津守裕子
HOA：トライスラッシュ
グラフィックアート：荒木宏文
撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）
編集：土居秀充
音響監督：濱野高年
音楽：横山克、橋口佳奈
オープニング主題歌制作：大石昌良
音楽制作：ポニーキャニオン
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz
キャスト春組
佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木綴：西山宏太朗
茅ヶ崎至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐雅
皇天馬：江口拓也
瑠璃川幸：土岐隼一
向坂椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤廉
摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱健人
伏見臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
月岡紬：田丸篤志
高遠丞：佐藤拓也
御影密：寺島惇太
有栖川誉：豊永利行
雪白東：柿原徹也
立花いづみ：名塚佳織
(c) A3! ANIMATION PROJECT