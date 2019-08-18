TVアニメ「A3!」の新情報が、千葉の幕張メッセ国際展示場9・10ホールで行われたフェス型イベント「A3! BLOOMING CARNIVAL」で本日8月18日に発表された。

アニメは「SEASON SPRING ＆ SUMMER」が2020年1月から3月に放送され、「SEASON AUTUMN ＆ WINTER」が7月から9月に放送予定。新たなスタッフや、オープニング主題歌の制作をゲームに続いて大石昌良が担当することも発表された。メインキャストにはゲームから続投の劇団員キャスト20名に加え、劇団MANKAIカンパニーの主宰兼総監督・立花いづみ役で名塚佳織が出演。アニメの公式サイトでは、全キャストからのコメントも掲載されている。

またSEASON SPRINGより、PVとキービジュアルも解禁。さらにリーダーの佐久間咲也をはじめ、春組全員のキャラクター設定画もお披露目された。追って、SEASON SUMMER、AUTUMN、WINTERのビジュアルも公開されていく。

アニメ「A3!」

SEASON SPRING ＆ SUMMER：2020年1月～3月放送

SEASON AUTUMN ＆ WINTER：2020年7月～9月放送

※放送時期は都合により変更になる可能性あり。

スタッフ

原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子

シリーズ構成：ハヤシナオキ

監督：篠原啓輔

副監督：中園真登

美術デザイン：石口十

衣装デザイン：あきづきりょう

美術監督：田辺浩子（草薙）

色彩設計：津守裕子

HOA：トライスラッシュ

グラフィックアート：荒木宏文

撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）

編集：土居秀充

音響監督：濱野高年

音楽：横山克、橋口佳奈

オープニング主題歌制作：大石昌良

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

皇天馬：江口拓也

瑠璃川幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

立花いづみ：名塚佳織

(c) A3! ANIMATION PROJECT