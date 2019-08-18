TVアニメ「A3!」SEASON SPRINGのキービジュアル。

TVアニメ「A3!」の新情報が、千葉の幕張メッセ国際展示場9・10ホールで行われたフェス型イベント「A3! BLOOMING CARNIVAL」で本日8月18日に発表された。

アニメは「SEASON SPRING ＆ SUMMER」が2020年1月から3月に放送され、「SEASON AUTUMN ＆ WINTER」が7月から9月に放送予定。新たなスタッフや、オープニング主題歌の制作をゲームに続いて大石昌良が担当することも発表された。メインキャストにはゲームから続投の劇団員キャスト20名に加え、劇団MANKAIカンパニーの主宰兼総監督・立花いづみ役で名塚佳織が出演。アニメの公式サイトでは、全キャストからのコメントも掲載されている。

またSEASON SPRINGより、PVとキービジュアルも解禁。さらにリーダーの佐久間咲也をはじめ、春組全員のキャラクター設定画もお披露目された。追って、SEASON SUMMER、AUTUMN、WINTERのビジュアルも公開されていく。

アニメ「A3!」

SEASON SPRING ＆ SUMMER：2020年1月～3月放送
SEASON AUTUMN ＆ WINTER：2020年7月～9月放送
※放送時期は都合により変更になる可能性あり。

スタッフ

原作：「A3!（エースリー）」（リベル・エンタテインメント）
キャラクター原案：冨士原良
キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子
シリーズ構成：ハヤシナオキ
監督：篠原啓輔
副監督：中園真登
美術デザイン：石口十
衣装デザイン：あきづきりょう
美術監督：田辺浩子（草薙）
色彩設計：津守裕子
HOA：トライスラッシュ
グラフィックアート：荒木宏文
撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）
編集：土居秀充
音響監督：濱野高年
音楽：横山克、橋口佳奈
オープニング主題歌制作：大石昌良
音楽制作：ポニーキャニオン
プロデュース：インフィニット
アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

春組

佐久間咲也：酒井広大
碓氷真澄：白井悠介
皆木綴：西山宏太朗
茅ヶ崎至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也
瑠璃川幸：土岐隼一
向坂椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤廉

秋組

摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱健人
伏見臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志
高遠丞：佐藤拓也
御影密：寺島惇太
有栖川誉：豊永利行
雪白東：柿原徹也

立花いづみ：名塚佳織

(c) A3! ANIMATION PROJECT