声優・鬼頭明里が2019年10月16日(水)にリリースするデビューシングル「Swinging Heart」より、初回限定盤と通常盤のジャケット、そしてミュージックビデオの試聴動画が公開された。

初回限定盤

通常盤

さわやかで透明感あふれるジャケットとあわせてミュージックビデオが公開された「Swinging Heart」は、アップテンポで軽快な音楽と、メッセージ性のある歌詞が挑戦する人の背中を押してくれる楽曲となっており、「Swinging Heart」に収録されている、TVアニメ『超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!』のエンディングテーマとなった「dear my distance」、そして「Always Going My Way」も試聴できるのであわせてチェックしておきたい。

鬼頭明里のデビューシングル「Swinging Heart」は、2019年10月16日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。

●鬼頭明里「Swinging Heart」MV short.ver