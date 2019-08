オープンワールドRPG『ウィッチャー3 ワイルドハント』より「ねんどろいど シリ」が登場する。2019年9月発売予定で、価格は4,815円(税抜)。

「シリ」は、主人公のゲラルトに引き取られた養女。ウィッチャーのゲラルトから剣術の指導を受けながら育てられた。実際の商品はボディがフル可動仕様となっていて、戦闘シーンのポーズを再現可能。

また、「通常顔」に加え、交換用表情パーツの「笑顔」も付属。オプションパーツには「シリ」の剣「ジルエアエル」、瞬間移動能力を表現するエメラルドグリーンのエフェクトパーツも付くほか、作中に登場するカードゲーム「グウェント」のカードも同梱されている。

