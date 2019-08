スマートフォン向けゲーム『ドールズフロントライン』より「ねんどろいど スプリングフィールド」が登場する。2019年9月発売予定で、価格は5,093円 (税抜)。

「スプリングフィールド」は、アメリカで開発された実在する同名のボルトアクション式ライフルを擬人化したキャラクター。実際の商品には、交換用表情パーツとして「通常顔」のほかに、戦闘時の「射撃顔」と勝利時に見せる「ウィンク顔」の3種が付属する。

また、オプションパーツには「コーヒー」と「マフィン」、スキル発動時の「射撃エフェクトパーツ」、そして「スプリングフィールド」の象徴である「ライフル(スプリングフィールド)」が同梱されている。

さらに、「GOODSMILE ONLINE SHOP」で「ねんどろいど スプリングフィールド」を購入すると「特製丸台座」がプレゼントされる。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.