『ドールズフロントライン』より「95式」が1/12スケールでフィギュア化されることが決定した。2019年8月に発売される。価格は4,148円(税抜)。

『ドールズフロントライン』は銃器を擬人化したスマートフォン向けキャラクター育成&戦略シミュレーションゲーム。「95式」は中国のブルパップ型アサルトライフル。

実際のフィギュアは、期間限定イベントで登場した水着衣装「夏の蝉の声」のイラストを忠実に立体化している。また、胸の前で広げたタオルは半透明素材で再現。はち切れんばかりのバストラインを、イラスト同様の透け具合で再現している。

そして、タオルパーツは着脱可能。携行する95式アサルトライフルも同スケールで再現している。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.