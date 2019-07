『ドールズフロントライン』より「スオミ KP-31」が1/12スケールでフィギュア化されることが決定した。2019年8月に発売される。価格は4,148円(税抜)。

『ドールズフロントライン』は銃器を擬人化したスマートフォン向けキャラクター育成&戦略シミュレーションゲーム。「スオミ KP-31」はフィンランで開発された短機関銃となる。

実際のフィギュアでは、イラストレーターAnmi氏が描いた、期間限定イベントでの水着衣装「仲夏のエルフ」の姿を忠実に立体化したとのこと。羽織ったパーカーは半透明素材で再現しており、うっすらと肌が透けている様子を再現している。パーカーパーツは着脱可能となっている。また、携行するKP-31も同スケールで再現している。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.