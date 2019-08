スクウェア・エニックスから発売されている雑誌や単行本のコーナーを設け、その飾り付けの完成度の高さを競い合うコンクール「2019年夏コミッパ」が、全国2231軒の書店にて開催されている。

「コミッパ」参加書店では、期間中スクウェア・エニックスの雑誌や単行本を購入した人に、特典としてクリアしおりをプレゼント。しおりのデザインは「黒執事」「ホリミヤ」「月刊少女野崎くん」「賭ケグルイ」「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」「おじさまと猫」「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」「ゴブリンスレイヤー」の全8種が用意された。

また「コミッパ」の特設サイトでは、本日8月9日よりWebでの一般投票を受付開始。参加書店で展開されているコーナーの写真を見て、気に入ったものに票を投じると、もれなく「コミッパ」特製の壁紙がゲットできる。詳細は特設サイトにて確認を。

なお特設サイトでは、スクウェア・エニックスのオススメ作品が無料で読める、試し読みページを公開中。この機会にお気に入りの作品を見つけてみては。

(c)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.