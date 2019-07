アクションゲーム『ロックマン』シリーズより、ロールのプラモデルが再登場。「ロール リパッケージ版」として、2020年1月に発売される。価格は3,200円(税抜)。

「ロール リパッケージ版」は、ライト博士が生み出した家庭用お手伝いロボット・ロールを1/10スケールで立体化した商品。『ロックマン8』以降と「初代」のコスチュームを差し替え式で再現することができる。

瞳はタンポ印刷となっており、瞳部分のデカールも同梱。ハンドパーツは、平手パーツと人差し指を立てたものが付属しており、フェイスパーツは3種用意されている。

パーツが少なく組み立ても簡単なため、ライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広く楽しめる商品とのこと。

