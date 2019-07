アクションゲーム『ロックマン』シリーズより、ブルースがプラキットとなってコトブキヤより再登場。「ブルース リパッケージ版」として、2020年1月に発売される。価格は3,200円(税抜)。

「ブルース リパッケージ版」は、赤いボディスーツとサングラスのようなバイザーが目印のブルースを1/10スケールでプラモデル化した商品。各部の可動ギミックによりゲーム内のさまざまなアクションを再現可能となっている。

また、ブルースの特徴ともいえる「ブルースシールド」と、その「ブルースシールド」を背中に背負えるアダプターが同梱。顔パーツは3種類付属しており、アクションと組み合わせて様々なシチュエーションを再現することができる。

マルチカラー仕様のため、組み立てるだけで設定に近い姿に。パーツが少なく組み立ても簡単なため、ライトユーザーからヘビーユーザーまで幅広く楽しめる商品とのこと。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.