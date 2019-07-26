劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」のBlu-ray / DVDの発売を記念した上映イベントが、8月17日に東京・新宿バルト9にて開催される。

1月12日より全国にて公開され、動員数109万人、興行収入16.7億円を突破した劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」。8月21日のBlu-ray / DVD発売に先がけて行われる今回のイベントでは、ビデオマスター版の映像を劇場のスクリーンと音響で楽しめるほか、衛宮士郎役の杉山紀彰、間桐桜役の下屋則子によるトークショーが実施される。チケットの先行抽選販売の申し込みは、8月3日11時から9日11時まで、チケットぴあにて受け付ける。

劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」キャストトークショー付きビデオマスター版上映会

日時：2019年8月17日（土）19:00の回

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：杉山紀彰（衛宮士郎役）、下屋則子（間桐桜役）

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