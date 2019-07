細田守監督映画「サマーウォーズ」とアパレルブランドのXLARGEがコラボ。映画の公開から10年を迎える8月1日にコラボアイテムを発売する。

コラボアイテムには篠原夏希、キング・カズマ、ラブマシーンとブランドロゴをそれぞれデザインしたTシャツ3種、仮想世界「OZ」を描いた総柄シャツとハットがラインナップされた。Tシャツ・総柄シャツはSからXLまでの4サイズ、ハットはM、Lの2サイズを用意。国内のXLARGE、XLARGE/X-girlの全店舗、オンラインストアにて販売される。

なおスマートフォンアプリ・VRoidモバイルにて展開される仮想世界・OZを楽しめる企画「SUMMER WARS OZ on VRoid powered by pixiv」では、本コラボアイテムと同デザインのアバターの着せ替えアイテムをプレゼントするキャンペーンを実施。詳細は「SUMMER WARS OZ on VRoid powered by pixiv」のサイトで確認を。