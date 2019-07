Nulbarichが昨日7月20日に韓国・MUV HALLでワンマンツアー「Nulbarich ONE MAN TOUR 2019- Blank Envelope-」最終公演を行った。

このツアーはNulbarich史上最大規模のワンマンツアーで、台湾、韓国公演を含む全12公演が行われた。最終公演はNulbarichにとって初の韓国ワンマンライブで、最新アルバム「Blank Envelope」を中心に全19曲が披露された。

幻想的な演出の中、ライブは「Silent Wonderland」でスタート。「VOICE」で銀盤を軸とした盤石なアンサンブルが響き渡ったあと、JQ(Vo)が英語、韓国語、日本語を交えて挨拶し、オーディエンスを沸かせた。また彼らは代表曲「NEW ERA」「Sweet and Sour」やライブ定番曲「On and On」を披露し、会場を一体感で包み込んだ。

MCでメンバーが韓国でワンマンができた喜びを現地の言葉で伝えたあと、「Zero Gravity」「Supersonic」で立て続けにジャムセッションを展開。観客の拍手が鳴り響く中、彼らは「想像もしていなかった舞台に立っている。これからも僕らは止まらず、走り続けます。また会いましょう」とファンに再会を誓い、アンセムソング「Stop Us Dreaming」で公演に幕を下ろした。

ワンマンツアーを経てNulbarichは、12月1日に埼玉・さいたまスーパーアリーナでワンマンライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY-」を行う。チケットは7月27日10:00に各プレイガイドで販売開始。

Nulbarich「Nulbarich ONE MAN TOUR 2019 -Blank Envelope-」2019年7月20日 MUV HALL セットリスト

01. Silent Wonderland

02. VOICE

03. Focus On Me

04. I Bet We'll Be Beautiful

05. NEW ERA

06. ain't on the map yet

07. Kiss You Back

08. Sweet and Sour

09. On and On

10. Handcuffed

11. Ring Ring Ring

12. JUICE

13. All to Myself

14. In Your Pocket

15. Almost There

16. Zero Gravity

17. Super Sonic

18. Toy Plane

19. Stop Us Dreaming

Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY-

2019年12月1日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ