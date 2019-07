倉木麻衣が8月14日にリリースするニューアルバム「Let's GOAL!~薔薇色の人生~」の初回限定盤にZARDの名曲「負けないで」のカバーが収録されることが決定した。

倉木のデビュー20周年記念アルバムとなる「Let's GOAL!~薔薇色の人生~」。初回限定盤は東京2020大会への思いを込めて5大陸をイメージした青、黄、黒、緑、赤の5色が用意され、各盤にはそれぞれ内容の異なる40ページのブックレットが封入される。ZARDの「負けないで」は倉木がテレビ番組で披露した際に「カバーしてほしい」との声が多数寄せられたため、初回限定盤のボーナスディスクに収録されることとなった。これについて倉木は「私がいつもエールをいただいている大事な楽曲、大好きという気持ちで歌わせていただきました。皆さんが『負けないで』を歌って元気をいただくように、私も『負けないで』からたくさん元気をいただいていたので、皆さんにその想いが届けられたらなという気持ちでレコーディングをさせていただきました」とコメントしている。

「Let's GOAL!~薔薇色の人生~」には海外アーティストのプロデュースを手がけるフェルナンド・ガリベイが参加した「Body talkin'」、ジェフ・フランツェル、ポール・カーター、Kanata Okajimaが参加した「Wishing on a..」など多彩な新曲が収められる。また今回の発表に併せて、全6種類の新アーティスト写真が公開された。

倉木麻衣「Let's GOAL!~薔薇色の人生~」収録曲

CD

01. Let's Go!

02. きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない

03. Long distance

04. Missing You

05. Wishing on a..

06. I will

07. Can't stop my feeling

08. Body talkin'

09. Change

10. JUMP! JUMP!

11. 薔薇色の人生

12. 幸せの扉

初回限定盤ボーナスディスク

・「負けないで」カバー