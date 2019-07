2019年7月から放送開始となったTVアニメ『うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。』のオープニングテーマ「I'm with you」、そしてエンディングテーマ「This is 勇者, but 残念!?」のPVが同時公開された。

ラティナ(cv. 高尾奏音)が歌うオープニング・テーマ「I'm with you」、デイル(cv. 岡本信彦)が歌うエンディング・テーマ「This is 勇者, but 残念!?」のPVは、気になる歌詞のテロップが付いた特別映像となっている。

また、7月24日に同時発売されるオープニング・テーマ、エンディング・テーマ収録シングルの購入者特典情報も公開。店舗オリジナル特典のほか、拠点店ではメーカー特典としてポストカードがプレゼントされる。

さらにシングル発売を記念して、7月23日(火)~8月4日(日)の期間中、AKIHABARAゲーマーズ本店4Fにて『ラティナちゃんの成長を見守る写真展』パネル展の開催も決定。各詳細は公式サイトにて。

●ラティナ(CV:高尾奏音) - I'm with you (TVアニメ「うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。」オープニング・テーマ)

●デイル(CV:岡本信彦) - This is 勇者, but 残念!? (TVアニメ「うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。」エンディング・テーマ)

(C)CHIROLU・ホビージャパン/白金の妖精姫を見守る会