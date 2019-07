JYPエンターテインメントは7月11日、人気K-POPガールズグループ「TWICE」のミナが体調不良によりワールドツアーを欠席することを発表した。極度の心理的緊張状態と大きな不安を感じているというミナに、Twitterでは「#GetWellSoonMINA」(ミナ、お大事に)というハッシュタグとともにファンから応援メッセージが多数寄せられている。

