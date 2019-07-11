荒木飛呂彦原作によるTVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のクライマックスを記念した特別企画「夏のジョジョ祭り」が、7月14日よりAbemaTV内のAbemaアニメチャンネルにて実施される。

「夏のジョジョ祭り」では、7月14日、21日、28日の3日間にわたり「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」の振り返り一挙放送を実施。さらに7月29日22時より「黄金の風」の第38話と最終39話をWeb最速放送し、23時からは同エピソードのオーディオコメンタリー版の放送を行う。

さらに7月15日から25日まで、TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズが毎日一挙放送されるほか、7月25日から3日間にわたり「黄金の風」第1話から第21話までのオーディオコメンタリー版の再放送も行われる。

AbemaTV特別企画「夏のジョジョ祭り」

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」振り返り一挙放送

第1～13話

放送日時：2019年7月14日（日）19:30～25:00



第14～26話

放送日時：2019年7月21日（日）19:30～25:00



第27～37話

放送日時：2019年7月28日（日）15:00～20:00

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」オーディオコメンタリー版再放送

第1～7話

放送日時：2019年7月25日（木）15:30～19:00



第8～13話

放送日時：2019年7月26日（金）15:30～18:30



第14～21話

放送日時：2019年7月27日（土）15:30～19:00

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」最終話 Web最速放送

第38話

放送日時：2019年7月29日（月）22:00～22:30



第39話（最終話）

放送日時：2019年7月29日（月）22:30～23:00

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」最終話＆オーディオコメンタリー版 独占放送

第38～39話

放送日時：2019年7月29日（月）23:00～24:00

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ 一挙放送

第1～11話

放送日時：2019年7月15日（月）14:00～19:00



第12～22話

放送日時：2019年7月16日（火）14:00～19:00



第23～26話

放送日時：2019年7月17日（水）14:00～15:50

第1～7話

放送日時：2019年7月17日（水）15:50～19:00



第8～18話

放送日時：2019年7月18日（木）14:00～19:00



第19～29話

放送日時：2019年7月19日（金）14:00～19:00



第30～40話

放送日時：2019年7月20日（土）14:00～19:00



第41～48話

放送日時：2019年7月21日（日）14:00～17:30

第1～3話

放送日時：2019年7月21日（日）17:30～19:00



第4～14話

放送日時：2019年7月22日（月）14:00～19:00



第15～25話

放送日時：2019年7月23日（火）14:00～19:00



第26～36話

放送日時：2019年7月24日（水）14:00～19:00



第37～39話

放送日時：2019年7月25日（木）14:00～15:30

(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会