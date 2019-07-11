荒木飛呂彦原作によるTVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」のクライマックスを記念した特別企画「夏のジョジョ祭り」が、7月14日よりAbemaTV内のAbemaアニメチャンネルにて実施される。
「夏のジョジョ祭り」では、7月14日、21日、28日の3日間にわたり「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」の振り返り一挙放送を実施。さらに7月29日22時より「黄金の風」の第38話と最終39話をWeb最速放送し、23時からは同エピソードのオーディオコメンタリー版の放送を行う。
さらに7月15日から25日まで、TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズが毎日一挙放送されるほか、7月25日から3日間にわたり「黄金の風」第1話から第21話までのオーディオコメンタリー版の再放送も行われる。
AbemaTV特別企画「夏のジョジョ祭り」
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」振り返り一挙放送
第1～13話
放送日時：2019年7月14日（日）19:30～25:00
第14～26話
放送日時：2019年7月21日（日）19:30～25:00
第27～37話
放送日時：2019年7月28日（日）15:00～20:00
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」オーディオコメンタリー版再放送
第1～7話
放送日時：2019年7月25日（木）15:30～19:00
第8～13話
放送日時：2019年7月26日（金）15:30～18:30
第14～21話
放送日時：2019年7月27日（土）15:30～19:00
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」最終話 Web最速放送
第38話
放送日時：2019年7月29日（月）22:00～22:30
第39話（最終話）
放送日時：2019年7月29日（月）22:30～23:00
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」最終話＆オーディオコメンタリー版 独占放送
第38～39話
放送日時：2019年7月29日（月）23:00～24:00
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ 一挙放送「ジョジョの奇妙な冒険」
第1～11話
放送日時：2019年7月15日（月）14:00～19:00
第12～22話
放送日時：2019年7月16日（火）14:00～19:00
第23～26話
放送日時：2019年7月17日（水）14:00～15:50
第1～7話
放送日時：2019年7月17日（水）15:50～19:00
第8～18話
放送日時：2019年7月18日（木）14:00～19:00
第19～29話
放送日時：2019年7月19日（金）14:00～19:00
第30～40話
放送日時：2019年7月20日（土）14:00～19:00
第41～48話
放送日時：2019年7月21日（日）14:00～17:30
第1～3話
放送日時：2019年7月21日（日）17:30～19:00
第4～14話
放送日時：2019年7月22日（月）14:00～19:00
第15～25話
放送日時：2019年7月23日（火）14:00～19:00
第26～36話
放送日時：2019年7月24日（水）14:00～19:00
第37～39話
放送日時：2019年7月25日（木）14:00～15:30
(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会