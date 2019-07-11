7月13日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2019』(14:00～29:00、約13時間生放送)の第4弾アーティストが11日、発表された。
2011年に発生した東日本大震災を受け、音楽・歌の力で日本に元気を届けるべくスタートした『音楽の日』。9回目となる今年は「汗」をテーマに、夢のために、誰かのために、みんなのために、日本各地で汗をかいて頑張る人々を歌で応援する。
このたび発表された第4弾出演アーティスト58組は以下の通り。IZ*ONE
藍井エイル
Aqours
足立佳奈
アリス
家入レオ
内田雄馬
HY
STU48
エドガー・サリヴァン
Only this time
甲斐バンド
KREVA
CHEMISTRY
倖田來未
ゴールデンボンバー
ゴスペラーズ
Saucy Dog
ザ・コインロッカーズ
The Super Ball
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
サンプラザ中野くん
SEAMO
SHISHAMO
s*t kingz(シットキングス)
スカイピース
鈴木愛理
世良公則
Chuning Candy
D-51
徳永ゆうき
DRUM TAO
中川翔子
西川貴教
nobodyknows+
HOWL BE QUIET
BALLISTIK BOYZ
HAN-KUN
日向坂46
フェアリーズ
BLUE ENCOUNT
BREAKERZ
フレンズ
FLOW
ふわふわ
MAX
眉村ちあき
三浦祐太朗
水樹奈々
宮本浩次
milet
miwa
モーニング娘。'19
山本彩
UNIONE
よよか
緑黄色社会
wacci
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