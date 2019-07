7月13日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2019』(14:00~29:00、約13時間生放送)の第4弾アーティストが11日、発表された。

2011年に発生した東日本大震災を受け、音楽・歌の力で日本に元気を届けるべくスタートした『音楽の日』。9回目となる今年は「汗」をテーマに、夢のために、誰かのために、みんなのために、日本各地で汗をかいて頑張る人々を歌で応援する。

このたび発表された第4弾出演アーティスト58組は以下の通り。

IZ*ONE藍井エイルAqours足立佳奈アリス家入レオ内田雄馬HYSTU48エドガー・サリヴァンOnly this time甲斐バンドKREVACHEMISTRY倖田來未ゴールデンボンバーゴスペラーズSaucy Dogザ・コインロッカーズThe Super BallTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEサンプラザ中野くんSEAMOSHISHAMOs*t kingz(シットキングス)スカイピース鈴木愛理世良公則Chuning CandyD-51徳永ゆうきDRUM TAO中川翔子西川貴教nobodyknows+HOWL BE QUIETBALLISTIK BOYZHAN-KUN日向坂46フェアリーズBLUE ENCOUNTBREAKERZフレンズFLOWふわふわMAX眉村ちあき三浦祐太朗水樹奈々宮本浩次miletmiwaモーニング娘。'19山本彩UNIONEよよか緑黄色社会wacci

