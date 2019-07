道重さゆみが7月24日にニューアルバム「SAYUMINGLANDOLL~メモリアル~」をリリースする。

本作は7月13日に道重が30歳の誕生日を迎えることを記念した“ベストセレクトアルバム”。2017年より東京・COTTON CLUBを中心に開催されている「SAYUMINGLANDOLL」シリーズの劇中歌を含む全17曲が収められる。iTunes Store、レコチョク、moraではアルバムより、大森靖子が作詞、K2-Deeが作曲したナンバー「OK!生きまくっちゃえ」「白い羽根」が先行配信されている。なおアルバムは初回限定盤、通常盤の2形態で発売され、初回限定盤には「OK!生きまくっちゃえ」のミュージックビデオなどを収めたDVDが付属する。

また道重は本日7月10日にTwitterの公式アカウントを開設した。

道重さゆみ「SAYUMINGLANDOLL~メモリアル~」収録内容

CD

01. OK!生きまくっちゃえ

02. 白い羽根

03. Fantasyが始まる(Michishige Ver.)

04. 彼と一緒にお店がしたい!(Michishige Ver.)

05. 再生~わたしはここにいるわ~

06. SAYUMINGLANDOLLオープニングテーマ~キラキラは1日にして成らず!~

07. ダーリン、寂しいな

08. EIGAをみてよ

09. Loneliness Tokyo

10. SHIBUYAのファビュラス

11. Stay with my heart(updated)

12. Let's go Yeah~会えたらいいな~

13. KILAi STAR LIGHT

14. It's You

15. 歩いてる(updated)

16. シャバダバ ドゥ~

17. ラララのピピピ

初回限定盤付属DVD

01. OK!生きまくっちゃえ(Music Video)

02. Loneliness Tokyo(Music Video別バージョン)

03. ジャケット、MV収録メイキング映像

04. 再生~わたしはここにいるわ~(SAYUMINGLANDOLL~再生~より)

05. SAYUMINGLANDOLLオープニングテーマ~キラキラは1日にして成らず!~(SAYUMINGLANDOLL~宿命~より)

06. SHIBUYAのファビュラス(SAYUMINGLANDOLL~東京~より)