2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』より、第1話の先行場面カットと予告が公開された。

第1話より

●TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』、第1話の場面カット

【第1話予告】

閉ざされた昨日より、棺が真夏に浮上する。

収められしは罪と罰――そして真実。

物言わぬからこそ雄弁に、しかして言葉は奪われて。

EPISODE 01

「人類史の彼方から」

俯瞰に眺むるは、軛解かれし残光の化生たち。

砕かれた明日を夢に見て、屈辱をいつか雪ぐ為に。

●「戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング4」ジャケット公開

また、2019年7月31日(水)発売予定の「戦姫絶唱シンフォギアXV キャラクターソング4」〈雪音クリス(CV:高垣彩陽)〉より、ジャケット画像および収録楽曲が公開された。

【収録内容】

01. Take this! “All loaded”

作詞・作曲:上松範康(Elements Garden)、編曲:岩橋星実(Elements Garden)

02. あしたのあたし

作詞・作曲:上松範康(Elements Garden)、編曲:岩橋星実(Elements Garden)

03. Take this! “All loaded” off vocal

04. あしたのあたし off vocal

TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』は、2019年7月6日(土)よりTOKYO MX、MBSほかにて放送開始予定。各詳細は公式サイトにて。

