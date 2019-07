現在放送中のTVアニメ『鬼滅の刃』オープニングテーマ「紅蓮華 (グレンゲ)」を歌うLiSAが、そのニューシングルの名を冠した全国ホールツアー「LiVE is Smile Always~紅蓮華~」を、シングルのリリース日と同日の7月3日(水)よりスタートした。

約4万人を動員予定の本ツアーは、約3カ月半、17会場19公演に渡る、LiSAのデビュー以降“最長&最多本数”となる全国ホールワンマンライブツアー。初日の和光市民文化センター(埼玉県)では1,300名のチケットが即時完売するなど、超満員の中でのツアースタートを切った。

アンコールを含め全20曲、約2時間半にも及ぶツアー初日のライブは、「紅蓮華」の楽曲イメージに合わせた“和”を感じさせるステージ演出に、オーディエンスの心を熱狂・妖艶・狂喜・感涙など様々な感情にアジテートするLiSAのパワフルなライブパフォーマンスが融合。

新曲「紅蓮華」の歌唱時には、超満員の会場が腕を上げ、声を上げ、ツアー初日でありシングルリリース当日である7月3日(水)を会場全体で祝福した。

ライブツアー「LiVE is Smile Always~紅蓮華~」が10月中旬まで続くほか、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019」、「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」などのロックフェスへの出演も決定しているLiSA。各詳細は公式サイトにて。

photo by Viola Kam (V'z Twinkle)