宮藤官九郎が脚本を手がけるNHKの大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」。第2部のスタートとなる25話が放送され、ツイッター上に感想が続々投稿されている。

ツイッターでは「絵だてん」というハッシュタグと共に、いだてんのファンアート投稿が流行中。様々な「絵だてん」イラストも、ドラマと合わせて楽しんではいかがだろう。

25話中、もっとも注目を集めた”せわしない”阿部サダヲ

3月に亡くなった俳優の萩原健一さんの演技に驚嘆する声も

26話も楽しみすぎる…