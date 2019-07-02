宮藤官九郎が脚本を手がけるNHKの大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）～」。第2部のスタートとなる25話が放送され、ツイッター上に感想が続々投稿されている。
ツイッターでは「絵だてん」というハッシュタグと共に、いだてんのファンアート投稿が流行中。様々な「絵だてん」イラストも、ドラマと合わせて楽しんではいかがだろう。
25話中、もっとも注目を集めた”せわしない”阿部サダヲ
技が決まる0.5秒前 #いだてん #絵だてん pic.twitter.com/LCAK1sb0He— 宮崎 温 (@miyazakion) June 30, 2019
いだてん25回、情報量がすごい！一週間かけて楽しみながら咀嚼します。— タヌ (@tanulet1030) June 30, 2019
この組み合わせ、まさかの最高でした↓
#絵だてん pic.twitter.com/31F57VFzH0
すげえざっくりなんですけどこんな感じで過ぎて行った45分でしたね…#いだてん絵 #絵だてん pic.twitter.com/KBhWPOjBZF— 森山 (@shmmr_ioua) June 30, 2019
公式インスタの写真がよかったな。#田畑政治 #阿部サダヲ#河野一郎 #桐谷健太#いだてん #いだてん絵 #絵だてん #いだ絵 pic.twitter.com/D60wdWrkAR— ふじこ (@fuji_fujiko) June 30, 2019
3月に亡くなった俳優の萩原健一さんの演技に驚嘆する声も
是清先生のオーラがえぐすぎてペン先と私の手関節が減る#いだてん #いだてん絵 #絵だてん pic.twitter.com/f1AZC6ifYy— 新田せん@リウマチ治療中 (@nittasen) June 30, 2019
高橋是清さんを描きました。 萩原健一さん#いだてん #いだ絵 #いだてん絵 #絵だてん #大河ドラマ #大河絵#萩原健一 #高橋是清@nhk_td_idaten pic.twitter.com/DeZmBWXJVr— 森田 伸 Shin MORITA (@moritax321) June 30, 2019
26話も楽しみすぎる…
今週も盛りだくさんでしたね。— オレンジミント (@orangemint520) June 30, 2019
いろいろあって語りきれない！
口がいだてんなま～ちゃん🏃
2部も慌ただしく四三さんとは違うタイプの主人公でこれから楽しみ💃
来週、大好きな人見さんが出るのが楽しみ✨#いだてん#絵だてん pic.twitter.com/TQdMDvABrX
第25回 感想— アロエ (@alo0e0) June 30, 2019
28歳、余命2年の小動物が騒がしい第2部がはじまった！
まーちゃんステイ！おすわり！
そして卓球台をつくって…よかった…ありがとう卓球台。#いだてん#絵だてん pic.twitter.com/I7SMeO9kHE
いだてん、観ました。何ですか、最高じゃないですか。もうハイスピードでドキドキが止まりませんよ、好き…。— 城主ペネロペ (@tsurukameryu) June 30, 2019
第2部いだてんポスターのまーちゃんがメロンソーダの海泳いでるように見えたり、ジゴローさんがマーちゃんをウザがってたり、是清さんに痺れたり、忙しい！！！！#いだてん#絵だてん pic.twitter.com/8DYzZCeJIA