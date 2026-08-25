＜応募〆: 2026/9/1＞【5組10名様】実写映画『ルックバック』一般試写会にご招待！

今回はマイナビニュース読者の皆さまを、9月11日（金）公開の実写映画『ルックバック』一般試写会に、5組10名様ご招待します！

藤本タツキ氏による青春漫画『ルックバック』を、『万引き家族』『怪物』の是枝裕和監督が実写映画化。

漫画に青春を懸けた二人の少女のかけがえのない時間と成長を描く、注目の話題作です。

公開に先駆けて作品を鑑賞できる貴重な機会をお見逃しなく。

■藤本タツキ作品、初の実写映画化

『チェンソーマン』などで知られ、国内外から高い評価を受ける漫画家・藤本タツキ氏。

2021年に『少年ジャンプ＋』で公開された『ルックバック』は大きな反響を呼び、多くのクリエイターや漫画ファンから支持を集めました。

2024年にはアニメ映画化され、第48回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞。

本作は、藤本タツキ作品として初の実写映画化となります。

■是枝裕和監督が描く、新たな『ルックバック』

監督・脚本・編集を務めるのは、『万引き家族』『怪物』などで国内外から高い評価を受ける是枝裕和監督。

原作との出会いに深く心を動かされ、本作で藤本タツキ氏との初のコラボレーションが実現しました。

原作の魅力を大切にしながら、小学生時代から始まる二人の13年間の軌跡を繊細に描き出します。

■漫画に青春を懸けた二人の物語

自信家な小学4年生の藤野は、学年新聞に掲載した4コマ漫画でクラスメイトたちから絶賛されていました。

しかしある日、不登校の同級生・京本の漫画を目にし、その圧倒的な画力に衝撃を受けます。

漫画へのひたむきな思いを通じて距離を縮めていく藤野と京本。

かけがえのない時間を積み重ねる二人でしたが、やがてその日々を大きく揺るがす出来事が訪れます。

■実力派キャストが集結

藤野役には出口夏希さん、京本役には是枝作品にも出演してきた蒔田彩珠さん。

さらに子ども時代の藤野と京本を七瀬ふうりさん、岡田六花さんが演じます。

二人の成長と絆を描く物語に注目です。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、実写映画『ルックバック』一般試写会に5組10名様をご招待！

気になる方はぜひご応募ください。

プレゼント内容

タイトル 実写映画『ルックバック』

内容 一般試写会 ご招待 5組10名様 会場 イオンシネマ幕張新都心 スクリーン5 実施日 2026年9月6日（日） 16:00開場／16:30上映 場所 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール3階 上映時間 99分予定 注意点 ※登壇者なし、本編上映のみとなります。

※詳細は当選者様のみにお知らせいたします。 キャンペーン名 「マイナビニュース2026年8月“注目映画の試写会”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

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抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/9/1)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年9月1日(火) 23:59まで

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(配給：K2 Pictures) ©藤本タツキ／集英社 ©2026 K2 Pictures・集英社