水瀬いのり

声優・水瀬いのりが、4月にリリースしたばかりの3rdアルバム『Catch the Rainbow!』を引っ提げて行ったライブツアーのファイナルとなる日本武道館公演を6月28日、29日に開催。各日約9,000人、2日間で計約18,000人を動員した、初の日本武道館、初の2days公演という“初”尽くしのツアーファイナルより、最終日の模様を中心に紹介しよう。

ツアータイトルの“Rainbow”にちなみ7人の水瀬いのりが次々に現れるオープニングムービーが流れた後、アルバムの1曲目も飾った「Step Up!」の疾走感溢れるイントロとともに、ステージ二階より赤いミニドレスに身を包んだ水瀬が登場。武道館を埋め尽くす満員のオーディエンスから、割れんばかりの歓声で迎えられた。

ステージ上にはLEDバーがいくつも設置され、楽曲の世界観を美しく彩っていく。「ピュアフレーム」では、客席の隅々まで手を振りながら笑顔を弾けさせた。さらに、早くもライブでのマストチューン「Ready Steady Go!」が繰り出されると、会場のボルテージは一気に上昇。水瀬の「回して!」の合図で、7色のタオルによって日本武道館に虹が掛けられていく。

「日本武道館2日目、そしてツアーファイナルへようこそーー!!」と叫び、この日を迎えられた喜びをにじませる水瀬。「皆さんに届けるように歌います!皆さんも、私やバンドの皆さんを射抜くような声援を送ってください!」という投げかけに、観客も大きな声で応える。

そして、前回のツアー「BLUE COMPASS」に引き続き、今回も随所に水瀬のダンス姿を見ることのできるシーンも。「Kitty Cat Adventure」では、子猫のようなポーズでかわいさ全開のダンスを披露。ライブだからこそ見られるレアな姿に、会場中が魅了されていた。

ファンの間ではすっかりお馴染みとなった“いのりバンド”のメンバー紹介の後、夏らしい水色と青のワンピースにツインテールというキュートなスタイルで現れた水瀬。メイクをしたりハートマークを作ったりと女の子らしい振り付けが印象的な「コイセヨオトメ」、ポップでエレクトリックなダンスナンバー「Future Seeker」と、ここでも歌と踊りで会場を盛り上げる。「ココロはMerry-Go-Round」では、「会場の皆さんと一緒に魔法をかけたいと思います!」と言って、日本武道館に光のウェーブを巻き起こしていく。続いて、「君色プロローグ」、「水彩メモリー」という二つの恋の歌を、時に切ない表情も見せながら情感たっぷりに歌い上げた。

また、ライブの楽しみの1つでもある幕間のショートムービーだが、今回は水瀬が公演ごとに異なるミッションに挑戦。見事(?)すべてのチャレンジをクリア、さらにサプライズとしてドライブ姿が初披露され、ファンからは喜びの声が湧き上がった。

そしてライブは後半戦へ。ショート丈のトップスにタイトなダメージパンツというクールな出で立ちと、レーザーをふんだんに使用した演出で、ライブの空気がガラリと変化。「約束のアステリズム」のシンガロングで会場の一体が高まり、続け様に披露された「brave climber」「Will」ではマイクスタンドを用いたパフォーマンスを魅せる。

力強いメッセージソング「今を僕らしく生きてくために」を歌い終えると、突如、ステージ後方に12名のストリングス隊が登場する。「夢だった!」というストリングスとの共演を叶え、総勢18名により演奏される「TRUST IN ETERNITY」。白いドレスに早替えした水瀬は、ステージ上高さ5mのリフターに乗り、凛とした力強さで歌い上げた。続くライブ定番曲「Starry Wish」で圧巻のパフォーマンスを魅せ、しっとりとしたミディアムテンポの「My Graffiti」では、7色のライトが白いドレスを照らし出す。

「自分の活動がこんなに素敵な日に繋がっているなんて、思ってもいなかったです。私が頑張れるのは皆さんのおかげだと思っています。いつも支えてくれて、応援してくれて、本当にありがとう!」と感謝の気持ちを語り、ラストに披露されたのは「harmony ribbon」。水瀬の想いへ応えるように精一杯声を上げるファンに、思わず感極まってしまう場面も。ピンクのリボンがひらひらと舞う中、武道館全体が一つになり温かなハーモニーが奏でられた。

客席からの熱い「いのりん!」コールに応え再び水瀬が登場。「Dreaming Girls」「Million Futures」といったアッパーチューンが飛び出し、会場の熱気は最高潮に。「最後はみんなで一つになって、しあわせな虹をキャッチしましょう!」と言って披露されたのは、ファンや支えてくれる人への想いを綴った自身初めての作詞曲「Catch the Rainbow!」。客席の電気が点灯し、ファン1人1人の表情を見渡しながら、ステージ上を涙と笑顔いっぱいに駆けまわった。武道館中が虹色の光に包まれ、ライブは大団円を迎えたかと思ったが、ファンの声援はまだまだ鳴り止まない。

そして、もう一度ステージに戻ってきた水瀬から、嬉しいお知らせが告げられる。ファンクラブイベントの開催と8枚目となるニューシングルの発売が決定。シングルの表題曲は、2020年1月より放送のTVアニメ『ソマリと森の神様』のエンディングテーマとなる。本作にて水瀬が主演を務めることも既に発表されており、ファンにとっては二重の楽しみとなったことだろう。

3都市4公演を巡ってきたライブツアーの締めくくりには、水瀬の原点であるデビュー曲「夢のつぼみ」を披露。「これからもみんなに会いに行けるようにもっともっと頑張るので、みんなも絶対、また私と同じ時間を過ごしてください!約束ですよーーー!!」と熱い思いを叫び、全22曲を歌い上げたステージは幕を閉じた。

●animelo mix presents InoriMinase LIVE TOUR 2019 Catch the Rainbow! - セットリスト(6月29日(土)日本武道館公演)

M-01. Step Up!

M-02. ピュアフレーム

M-03. Ready Steady Go!

M-04. Kitty Cat Adventure

M-05. Wonder Caravan!

M-06. コイセヨオトメ

M-07. ココロはMerry-Go-Round

M-08. Future Seeker

M-09. 君色プロローグ

M-10. 水彩メモリー

M-11. 約束のアステリズム

M-12. brave climber

M-13. Will

M-14. 今を僕らしく生きてくために

M-15. TRUST IN ETERNITY

M-16. Starry Wish

M-17. My Graffiti

M-18. harmony ribbon

<ENCORE>

EN-01. Dreaming Girls

EN-02. Million Futures

EN-03. Catch the Rainbow!

<W/ENCORE>

WEN-01. 夢のつぼみ

(写真: 加藤アラタ、堀内彩香)