アニメ「グランベルム」の新たなPVが、本日6月28日から7月4日にかけて各日18時に公開される。

「グランベルム」はアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」などを手がける渡邊政治が監督を務めるオリジナル作品。世界中の魔力が消失してから約1000年が経った世界を舞台に、ごく普通の高校生・小日向満月が、世界で唯一の魔術師になるために行われる戦い“グランベルム”に巻き込まれたことから物語は動き出す。このたび7日連続で公開されるPVは「Fragment of Emotion」と題され、土御門九音、林寧々、ロサ、袴田水晶、アンナ・フーゴ、新月エルネスタ深海、小日向満月という7人の魔術師の心情や戦う姿をそれぞれ描くもの。第1弾として石見舞菜香演じる九音にフィーチャーしたPVが公開された。併せて公式サイトでは、満月たち7人のSNS用アイコンも配布されている。

アニメは7月5日よりMBS、TBS、BS-TBS、AT-Xで順次放送開始。第1話「世界で唯一の魔術師」の先行カットも公開された。また配信情報も明らかにされている。

アニメ「グランベルム」

放送情報

MBS：2019年7月5日（金）より毎週金曜25:55～

TBS：2019年7月5日（金）より毎週金曜25:55～

BS-TBS：2019年7月6日（土）より毎週土曜25:00～

AT-X：2019年7月9日（火）より毎週火曜23:30～（リピート放送：毎週水曜14:00～、毎週土曜6:00～）

配信情報

dアニメストア、TVer、MBS動画イズム、Amazonプライム・ビデオ、ニコニコチャンネル、FOD、Amazonビデオ、ビデオマーケット、music.jp、Rakuten TV、クランクイン！ビデオ、GYAO!、DMM.com、Hulu、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、ビデオパス、J:COMオンデマンド メガパック、PlayStationVideo

スタッフ

原作：ProjectGRANBELM

監督：渡邊政治

シリーズ構成：花田十輝

キャラクター原案：大塚真一郎

キャラクターデザイン：今中敬

アルマノクスデザイン：ジミーストーン

音楽：末廣健一郎

プロデュース：infinite

アニメーション制作：Nexus

キャスト

小日向満月：島袋美由利

新月エルネスタ深海：種崎敦美

アンナ・フーゴ：日笠陽子

袴田水晶：悠木碧

ロサ：赤崎千夏

林寧々：久保ユリカ

土御門九音：石見舞菜香

林菜々：木村珠莉

林美々：春日望

小日向希望：赤尾ひかる

クレア・フーゴ：高野麻里佳

サーシャ：内山夕実

土御門四翠：田村ゆかり

※種崎敦美、赤崎千夏の崎は立つ崎が正式表記。

(c)ProjectGRANBELM