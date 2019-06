10月5、6日に鹿児島・桜島多目的広場&溶岩グラウンドで行われる野外ロックフェスティバル「THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2019」の追加出演アーティストが発表された。

今回追加されたのは6日に出演する椎名林檎、マキシマム ザ ホルモンの2組。これですべての出演アーティストが出そろった。イベントのオフィシャルサイトでは6月30日18:00まで、各種チケットの第3次先行予約を先着で受け付けている。

椎名林檎 コメント

あちらへ伺う口実探しに日頃よりあれこれ思案しているわたしですが

タブくんがこのイベントを立ち上げてくれてほんとうに助かりました

山形屋を素見すにも、天文館を流すにも、妙見温泉で茹で上がるにも

しろくまやきびなごやヴォアラ珈琲をいただくにも言い訳要らずです

これからは「だってこちとらヘスやってっから」と開き直れるのです

ありがとうタブくん、あ りがとう音楽、ありがとう鹿児島のお客さま

ダイスケはん(キャーキャーうるさい方 / マキシマム ザ ホルモン)コメント

去年、“グレート・サツマニアン”目前に、僕が“クビーノ・ヘルニアン”のため出演できなかった分もまとめて振り切って行く決意です!!(首以外)

THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2019

2019年10月5日(土)鹿児島県 桜島多目的広場&溶岩グラウンド

<出演者>

雨のパレード / 家入レオ / 氣志團 / キュウソネコカミ / KEMURI / C&K / 椎名純平 / ZIGGY / Jazztronik / SHANK / SUPER BEAVER / SOIL&"PIMP"SESSIONS / 田島貴男(ORIGINAL LOVE) / t-Ace / DJダイノジ / テスラは泣かない。 / 新羅慎二(若旦那) / BAND-MAID / 04 Limited Sazabys / 藤巻亮太 / HEY-SMITH / みゆな / ももいろクローバーZ / MONGOL800 / Yogee New Waves / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKER



2019年10月6日(日)鹿児島県 桜島多目的広場&溶岩グラウンド

<出演者>

赤い公園 / 宇徳敬子 / THE ORAL CIGARETTES / ORANGE RANGE / 川村結花&田中邦和 / 城南海 / きゃりーぱみゅぱみゅ / GLIM SPANKY / Crossfaith / coldrain / Survive Said The Prophet / サンボマスター / 椎名林檎 / SIX LOUNGE / SHIMA / SiM / SPECIAL OTHERS ACOUSTIC / チャラン・ポ・ランタン / Dragon Ash / ハナレグミ / FLOWER FLOWER / Base Ball Bear / The BONEZ / マキシマム ザ ホルモン / LIFE IS GROOVE / ReN



for CAMPER

アキラ100% / ぁみ(ありがとう) / 細野哲平(ありがとう) / 川辺ヒロシ / コウメ太夫 / DJダイノジ / パイナップルつばさ / マツモトクラブ / YOSHIROTTEN