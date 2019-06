楠瀬誠志郎のベストアルバム「Single Collection and Something New」が本日6月26日にリリースされた。

このアルバムには「ほっとけないよ」「しあわせまだかい」などの人気曲を含む全シングルの表題曲21曲に加え、楠瀬が選曲したカップリング曲5曲と新曲「トム・ソーヤ」を収録。さらに2018年11月に神奈川・横浜関内ホールで行われた「otonanoライブ」でのライブ音源2曲を合わせた、計29曲が収められる。

東京・タワーレコード新宿店では、アルバムの発売を記念したパネル展が7月8日まで開催されている。

楠瀬誠志郎「Single Collection and Something New」収録曲

DISC 1

01. 宝島 -TREASURE ISLAND-

02. PARTY'S OVER

03. 冒険者たち

04. Crying In The Sun

05. まだ見えない海をさがしてる

06. 天使達のLesson

07. 季節がとうりすぎても

08. 来るなら来い

09. 熱い風

10. ほっとけないよ

11. 君と歩きたい

12. とっておきの季節(とき)

13. 星が見えた夜

14. 僕がどんなに君を好きか、君は知らない

15. そばにいてほしいから、嘘も。

DISC 2

01. しあわせまだかい ~Remix~

02. Believe

03. カナリア

04. 2月1日、晴れ

05. タンポポのお酒の栓あけたら -リミックスヴァージョン-

06. 一時間遅れの僕の天使

07. 生まれかわれそうな夏

08. 雨の日も、晴れの日も

09. CRAZY for You

10. 真夏のClip

11. 天使の消えた聖夜

12. 僕がどんなに君を好きか、君は知らない from otonanoライブ 1st.Nov.2018

13. 小さな手のひら from otonanoライブ 1st.Nov.2018

14. トム・ソーヤ