「On the way to Living Dead」の北大路みみによる新連載「婚活デッドオアアライヴ」が、本日6月25日にマンガMeeにてスタートした。

「婚活デッドオアアライヴ」は、無人島で2週間をかけて行われる婚活パーティーに参加した男女を描いたバイオレンスホラー。バカンスを楽しみながら運命の人を見つけようと意気込む参加者たちだったが、大量殺人犯が島へと逃げ込んでいたことが明らかになり……。本作は第10話までと、アプリ内のコインを使って先読みできる第11話が公開されており、今後毎週火曜日に更新されていく。