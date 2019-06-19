6月25日に発売される「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side B.B & M.T.C」1巻および「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M」1巻のPVが公開。両作の限定版に付属する、特典CD収録楽曲の一部が披露された。

月刊少年シリウス（講談社）にて連載中の「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side B.B & M.T.C」は、Buster Bros!!!とMAD TRIGGER CREWの2チームの物語。1巻限定版には、石谷春貴演じる山田二郎と天崎滉平演じる山田三郎による新規楽曲、ドラマトラックを収録したCDが付属する。このたび、その楽曲のタイトルが「BB's City」であること、また作詞をmaeshima soshiと月蝕會議、作曲・編曲を月蝕會議が担当したことも明らかとなった。

一方、麻天狼とFling Posseの2チームを描く「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M」の1巻限定版には、木島隆一演じる伊弉冉一二三と伊東健人演じる観音坂独歩による新規楽曲、ドラマトラックを収録したCDが同梱。新規楽曲は作詞・作曲・編曲をCHI-MEYが担当した「Wrap＆Rap ～3分バイブスクッキング～」となる。本作は月刊コミックZERO-SUM（一迅社）にて連載中。

さらに発売中のフルアルバム「Enter the Hypnosis Microphone」より、シンジュク・ディビジョン麻天狼が歌う「パピヨン」のリリックビデオが到着。「パピヨン」は作詞を岩間俊樹（SANABAGUN.）、作曲を大林亮三（SANABAGUN.）、編曲を岩間・大林が担当した楽曲だ。