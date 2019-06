アイドルグループ・嵐が、6月29日に放送されるNHKの音楽番組『SONGS』(総合 毎週土曜23:00~23:30)に出演する。同番組初出演で、これまでどのようなポリシーで音楽活動に向き合ってきたのか、大切にしてきた楽曲への思いとともに、強く前向きなメッセージを届ける。

国民的アイドルとして、常に第一線を走り続けている嵐。今回、それぞれ自分たちの足跡を語る上で思い入れのある自分たちの楽曲をピックアップし、さらにメンバー一人ひとりにインタビューを敢行、心の支えになった曲や心に響いた曲と、そのエピソードに迫る。

そこで浮かび上がってきたのは、「苦しかった時、胸に響いた歌詞」、「多くの人に自分たちを知ってもらえたと実感できた曲」、「今だからこそ聴いてほしい歌詞」...嵐の20年分の歩みを語る上で欠かせない曲ばかり。常に聞いてくれる多くのファンのために、自分たちにしかできないアイドル像を模索し、挑戦を続けてきた彼らの思いを、心に残る名曲とともにひも解いていく。

スタジオパフォーマンスとしても、思い入れのある3曲を披露する。「a Day in Our Life」を400人のファンと共に、そして「Love so sweet」と「君のうた」も『SONGS』でしか見られない、スケール感のある特別な空間から届ける。

(C)NHK