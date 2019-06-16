幸村誠原作によるTVアニメ「ヴィンランド・サガ」の新たなPVが到着した。

「ヴィンランド・サガ」は11世紀のヨーロッパを舞台に、屈強なヴァイキングたちの生き様を描く物語。PVでは、Aimerによるエンディングテーマ「Torches」が解禁されている。またアニメのビジュアルを用いた、「Torches」の期間限定生産盤ジャケットも公開された。

TVアニメ「ヴィンランド・サガ」は、7月7日24時10分よりNHK総合にて放送開始。初回放送日は第1話から第3話までを一挙にオンエアする。このほかAmazon Prime Videoでは、7月6日24時ごろより第1話の特別拡大版を先行配信する。

TV アニメ「ヴィンランド・サガ」

放送情報

2019年7月7日（日）24:10よりNHK総合にて放送予定

※関西地方は24:45より。放送日時は変更になる可能性あり。

配信情報

Amazonプライム・ビデオにて日本、海外独占配信

※第1話は日本では7月6日（土）24:00頃より先行配信

スタッフ

原作：幸村誠「ヴィンランド・サガ」（講談社「アフタヌーン」連載）

監督：籔田修平

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

脚本：猪原健太

キャラクターデザイン：阿比留隆彦

制作：WIT STUDIO

製作：ヴィンランド・サガ製作委員会

キャスト

トルフィン：石上静香、上村祐翔

トールズ：松田健一郎

アシェラッド：内田直哉

クヌート：小野賢章

トルケル：大塚明夫

ビョルン：安元洋貴



フローキ：斧アツシ

レイフ：上田燿司

ヘルガ：高梁碧

ユルヴァ：生天目仁美

ラグナル：浦山迅

ヴィリヴァルド：日野聡

アスゲート：竹内良太

スヴェン王：菅生隆之

トルグリム：後藤ヒロキ

アトリ：高橋伸也

耳：古川慎

アーレ：市来光弘

ハーフダン：下山吉光

(c)幸村誠・講談社/ヴィンランド・サガ製作委員会