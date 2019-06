6月26日(水)にテレビ東京系で放送される音楽特番「テレ東音楽祭2019」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演が明らかになったのはKinKi Kids、V6、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、AKB48、乃木坂46、日向坂46、倉木麻衣、倖田來未、Do As Infinity、 モーニング娘。'19、井上苑子の17組。また番組MCとして広末涼子が出演することも発表された。広末は生放送の音楽番組での初MCを、総合MCの国分太一(TOKIO)と共に務める。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2019」

2019年6月26日(水)17:55~22:54

<出演者>

KinKi Kids / V6 / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / A.B.C-Z / ジャニーズWEST / King & Prince / AKB48 / 乃木坂46 / 日向坂46 / 倉木麻衣 / 倖田來未 / Do As Infinity / モーニング娘。'19 / 井上苑子 / and more

総合MC:国分太一(TOKIO)

MC:広末涼子

進行:鷲見玲奈(テレビ東京アナウンサー)