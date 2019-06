6月7日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にカーリー・レイ・ジェプセン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、Superfly、平井堅、V6、MAN WITH A MISSIONが出演する。

カーリー・レイ・ジェプセンは最新アルバム「Dedicated」の収録曲「Now That I Found You」と代表曲「I Really Like You」を披露。GENERATIONSはメンバーの片寄涼太が声優に初挑戦したアニメーション映画「きみと、波にのれたら」の主題歌「Brand New Story」をパフォーマンスする。Superflyはドラマ「わたし、定時で帰ります。」主題歌で、6月12日にニューシングルとしてリリースする「Ambitious」、平井堅は映画「町田くんの世界」の主題歌として書き下ろした新曲「いてもたっても」を歌唱。V6はメンバーの井ノ原快彦が主演を務めるドラマ「特捜9」の主題歌「ある日願いが叶ったんだ」、MAN WITH A MISSIONはドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」の主題歌「Remember Me」をパフォーマンスする。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」

2019年6月7日(金)20:00~20:54

<出演者および披露曲>

・カーリー・レイ・ジェプセン「Now That I Found You」「I Really Like You」

・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Brand New Story」

・Superfly「Ambitious

・平井堅「いてもたっても」

・V6「ある日願いが叶ったんだ」

・MAN WITH A MISSION「Remember Me」