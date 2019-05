Medicha(メディーチャ)は6月1日、「Medicha」旗艦店を東京・南青山にグランドオープンさせる。

同店は、長時間労働などで、常にストレスにさらされている都市生活者を対象にしたメディテーションスタジオ。

メディテーションとは、 英語で「瞑想」という意味を持つ。心身ともにリラックスして自分自身と向き合うことで、ストレス軽減、集中力向上、創造力向上、対人コミュニケーション力向上などの効果があるとされている。

同店では、五感すべてを解放する独自のメディテーションプログラムを通じて「The Sweetness of Doing Nothing - 自分に余白をつくる贅沢な時間 -」を提供する。五感を解放するなか、感覚や感性を整え、自身の価値観に沿った生き方を選択するスキルが養われるという。

プログラムは、高い美意識を持つプロフェッショナルとともに開発したもの。メディテーション・音・光・お茶を用いて、「五感に総合的にアプローチする独自の4ステップ」で進行する。

1ステップ目は、視覚的刺激により緊張した身体感覚を自覚する「01. Tune In(チューンイン)」、2ステップ目は、マルチチャンネルを用いた音響環境によりニュートラルなマインドに導く「02. Open Up(オープンアップ)」。01と02のフロアは自由に行き来ができるという。

3ステップ目は神経科学や心理学に基づくガイダンスメディテーションにより、モチベーションを高め、バランスの取れた状態へ導く「03. Shift(シフト)」。4ステップ目の「04. Align(アライン)」は、自分のためにお茶を淹(い)れて、セッションの効果を落とし込む空間となっている。

利用料金は、1回税別8,000円(80分)。ウェブ事前予約制。オフィシャルサイトにて事前予約・オンライン決済ができる。

開館時間は、火~金が14:30~23:00、土・日・祝日が11:00~19:30。休館日は月曜日(祝日・振替休日に当たる場合は営業し、翌日休館)。