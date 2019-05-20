夏川りみが5月29日に新曲「心の呼吸～Breath of the heart～」を配信リリースする。
明日5月21日にデビュー20周年を迎える夏川が新曲を発表するのは、2016年11月発表の「あしたの子守唄」以来約2年半ぶりのことで、「心の呼吸～Breath of the heart～」は島袋優（BEGIN）による書き下ろし楽曲。JALグループの奄美・沖縄世界自然遺産登録推進キャンペーンソングとして機内放送や沖縄県内のCMで使用されており、2020年に奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島の世界遺産登録を目指す活動を夏川は歌で応援していく。
また夏川は9月よりコンサートツアー「みーふぁいゆー」を開催。現時点で9月7日の千葉・千葉県東総文化会館公演から12月7日の台湾・台湾國父記念館公演まで20公演が決定している。
夏川りみ 20th Anniversary Tour 2019「みーふぁいゆー」
2019年9月7日（土）千葉県 千葉県東総文化会館
2019年9月13日（金）長野県 木曽文化公園ホール
2019年9月14日（土）東京都 かつしかシンフォニーヒルズモーツァルトホール
2019年9月16日（月・祝）岡山県 倉敷市芸文館
2019年9月21日（土）石川県 こまつ芸術劇場うらら
2019年9月23日（月・祝）青森県 十和田市民文化センター
2019年9月28日（土）京都府 京都府中丹文化会館
2019年9月29日（日）兵庫県 三田市総合文化センター
2019年10月5日（土）北海道 共済ホール
2019年10月13日（日）愛媛県 松山市総合コミュニティセンター
2019年10月14日（月・祝）広島県 JMSアステールプラザ 大ホール
2019年10月20日（日）愛知県 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2019年10月26日（土）群馬県 藤岡市みかぼみらい館
2019年10月27日（日）宮城県 トークネットホール仙台 大ホール
2019年11月3日（日・祝）沖縄県 浦添市てだこホール
2019年11月16日（土）長崎県 とぎつカナリーホール
2019年11月17日（日）福岡県 八女市民会館 おりなす八女
2019年11月23日（土）福島県 南相馬市民文化会館
2019年11月24日（日）秋田県 由利本荘市文化交流館 カダーレ
2019年12月7日（土）台湾 台湾國父記念館