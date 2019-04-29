2019年9月発送予定「Figuarts Zero chouette セーラーウラヌス」(8,640円/税込)

「美少女戦士セーラームーン」より、天王星を守護にもつ飛翔の戦士「セーラーウラヌス」がバンダイスピリッツのフィギュア「Figuarts Zero chouette」に登場。「Figuarts Zero chouette セーラーウラヌス」(8,640円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。商品は2019年9月発送予定。

「Figuarts Zero chouette セーラーウラヌス」では、必殺技「ワールドシェイキング」をイメージしたエフェクトをはじめ、クリアパーツやパール塗装で透明感を演出。別売りの「セーラーネプチューン」と組み合わせたときに、ふたりが手を繋いだ構図で飾ることができる交換用腕パーツと、別売りの「セーラーネプチューン」と組み合わせて飾ることができる台座が付属する。

セット内容は本体に加え、交換用腕パーツ２種（セーラーウラヌス用・セーラーネプチューン用）、専用台座２種（セーラーウラヌス用・セーラーウラヌス＆セーラーネプチューン用）※セーラーウラヌス＆セーラーネプチューン用台座フレームは別売りの「セーラーネプチューン」に付属。

(C)武内直子・PNP・東映アニメーション