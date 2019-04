Hey! Say! JUMPが5月15日に発売される雑誌「anan」の表紙と特集に登場する。

5月22日にニューシングル「Lucky-Unlucky / Oh! my darling」を、29日にDVDシングル「愛だけがすべて -What do you want?-」をリリースする彼ら。今回は2週連続リリースを記念して表紙に起用された。

特集のテーマ「恋愛偏差値」にちなみ、グラビアページではHey! Say! JUMPのメンバーが大人っぽくワイルドに攻めた表情を披露。インタビューでは恋愛観や、メンバー同士の恋愛予想などを語っている。