DREAMS COME TRUEの楽曲を楽しむファン参加型イベント「ドリカムディスコ全国拡散 ~ 30th ANNIVERSARY PARTY ~」が7月から10月にかけて全国7都市で開催される。

「ドリカムディスコ」はドリカムのデビュー30周年イヤーと、4年に一度の恒例イベント「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND」の開催を記念して3月に行われたスピンオフイベント。ドリカムの楽曲に加え、ドリカムに影響を与えた洋楽ナンバーがDJによるスペシャルミックスで楽しめる。

このたび「全国拡散」とタイトルを変えた「ドリカムディスコ」略して「ドスコ」が、ドリカムワンダーランド開催各地で行われることが決定。スペシャルゲストとして中村正人(DREAMS COME TRUE)、DJにはKEITA(S+AKS)らが登場する。Yahoo!チケットおよびローソンチケットでは本日4月25日から5月6日23:59までチケットの先行予約を受付中。

ドリカムディスコ全国拡散 ~ 30th ANNIVERSARY PARTY ~

2019年7月5日(金)東京都 マイナビBLITZ赤坂

[1st]OPEN&START 16:00 / END 18:30(予定)

[2nd]OPEN&START 19:30 / END 22:00(予定)



2019年7月25日(木)北海道 Zepp Sapporo

OPEN&START 19:00 / END 21:30(予定)



2019年8月1日(木)愛知県 名古屋ReNY limited

[1st]OPEN&START 16:00 / END 18:30(予定)

[2nd]OPEN&START 19:30 / END 22:00(予定)



2019年8月29日(木)福岡県 DRUM LOGOS

[1st]OPEN&START 16:00 / END 18:30(予定)

[2nd]OPEN&START 19:30 / END 22:00(予定)



2019年9月5日(木)大阪府 なんばHatch

[1st]OPEN&START 16:00 / END 18:30(予定)

[2nd]OPEN&START 19:30 / END 22:00(予定)



2019年9月27日(金)沖縄県 ミュージックタウン音市場

OPEN&START 19:00 / END 21:30(予定)



2019年10月13日(日)宮城県 Rensa

[1st]OPEN&START 13:00 / END 15:30(予定)

[2nd]OPEN&START 16:30 / END 19:00(予定)



<出演者>

SPECIAL GUEST:中村正人(DREAMS COME TRUE)

DJ:KEITA(S+AKS) / DJ ワルクマ(オープニングDJ) / and more

GUEST DJ:ピストン西沢(東京公演のみ)

SPECIAL SHOWTIME:S+AKS / ドスコ SPECIAL DANCERS

MC:GOTO(S+AKS)