「ドラえもん」とグラニフのコラボビジュアル。

藤子・F・不二雄「ドラえもん」とコラボしたファッションアイテムが、グラニフ、グラニフキッズの店舗およびオンラインショップにて発売される。

ラインナップはTシャツ10種、ポロシャツ2種、半袖シャツ2種、ショートパンツ2種、ソックス3種、レディースボックスTシャツ4種、レディースワンピース3種、キッズTシャツ3種、キッズショートパンツ2種、キッズポロシャツ1種、キッズワンピース3種。マンガのコマや、ひみつ道具の特徴を生かしたデザインが展開された。

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