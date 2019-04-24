箭内道彦が実行委員長を務めるイベント「風とロック芋煮会2019 イモニー村祭り」が9月7、8日に福島・しらさかの森スポーツ公園で開催される。
「風とロック芋煮会」は“福島県の一年の中で、いちばん楽しい日をつくりたい。”という箭内の思いから毎年秋に行われてきた音楽フェスで、今年で開催10年目を迎える。出演アーティスト第1弾には怒髪天、四星球、打首獄門同好会、MONOEYES、SILENT SIREN、ホリエアツシ（ストレイテナー）、スガシカオ、スネオヘアー、LOW IQ 01、亀田誠治、片平里菜ら27組がラインナップされた。
通販サイト「47CLUB」では2日通し入場券の先行予約を5月17日まで受け付けている。
風とロック芋煮会2019 イモニー村祭り
2019年9月7日（土）福島県 しらさかの森スポーツ公園
2019年9月8日（日）福島県 しらさかの森スポーツ公園
＜出演者＞
怒髪天 / 四星球 / 打首獄門同好会 / MONOEYES / SILENT SIREN / バックドロップシンデレラ / シーチキン兄弟 / ホリエアツシ / スガシカオ / スネオヘアー / LOW IQ 01 / 日高のり子 / 柴田淳 / 日食なつこ / 平井理央 / 亀田誠治 / 小園 / 渡辺俊美 / 高橋まこと / 富澤タク / 音速ライン / 片平里菜 / ひとりぼっち秀吉BAND / あばれる君 / ダルライザー / 箭内道彦 / 立川談春 / and more
※日高のり子の「高」ははしご高が正式表記。