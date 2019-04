現在TVアニメが放送中の『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』より、「ラバーストラップコレクション KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が2019年8月に発売予定。価格は648円(税込)

「ラバーストラップコレクション KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」はイラストレーター・サクライ氏描きおろし。ラインナップは一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、大和アレクサンダーの全8種。

大きさは携帯電話や鞄などに付けるのにちょうどよいサイズの約5.5cm。キャラクター部分はカニカンになっているので取り外しが可能キャラクター同士を組み合わせたり、好きな場所につけたりすることで楽しめる。ブラインドボックス仕様で、1BOXでフルコンプリート可能。

(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会