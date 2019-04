大人気スマートフォン専用シューティングゲーム『アズールレーン』より、イラストレーターTony氏によってデザインされた軽空母「セントー」が1/7スケールにて初立体化される。2019年8月発売予定で、価格は18,360円(税込)。

セントーは風になびくブロンドの髪や衣装の造形が特徴。ところどころに使用されたクリアパーツの透け感がイラストの繊細な印象を見事に表現し、各所にパール色を散りばめ、華やかな印象をよりプラスしている。弓を模した艤装は元のセントー級航空母艦も参考にし、細部にまで拘り再現。

ベースは海上をイメ―ジしており、キャラクターと艤装の動きにあわせて跳ねた水しぶきが全体の躍動感をより際立たせている。初回生産限定特典として眉を顰めた「戸惑い顔」パーツが付属する。

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.