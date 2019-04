WOWOWでは今年結成30周年を迎えるLUNA SEAの最新ライブ生中継や、過去に放送された番組を5月から随時放送する。

LUNA SEA

記念すべきバンド結成日の5月29日はZepp Tokyoで行なわれるオフィシャル・ファンクラブ会員限定無料ライブを無料放送にて独占生中継され、5月30日はメジャーデビュー20周年を記念してWOWOW限定で行なったライブパフォーマンスが12年ぶりに放送。そして6月1日は彼らの聖地とも言える日本武道館で行なわれる特別公演の2日目を生中継される。このほかにもLUNA SEA主宰のロックフェスティバル『LUNATIC FEST. 2018 』や、1996年冬に行った横浜スタジアム野外ライブなどが放送予定となっている。

『生中継! LUNA SEA The 30th Anniversary SLAVE限定GIG』は5月29日(19:00~)WOWOWプライムにて放送。『LUNA SEA TV SPECIAL 2012 -The End of the Dream-』は5月30日(16:15~)WOWOWライブにて放送。『生中継! LUNA SEA 30th anniversary LIVE -Story of the ten thousand days-』は6月1日(17:00~)WOWOWプライムにて放送。