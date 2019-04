Superflyが6月12日にニューシングル「Ambitious」をリリースする。

今作には本日4月16日(火)放送開始のTBS系ドラマ「わたし、定時で帰ります。」の主題歌「Ambitious」と、カップリングとして5月24日より全国公開されるアニメーション映画「プロメア」のダブル主題歌「覚醒」「氷に閉じこめて」を収録。初回限定盤に付属するDVDまたはBlu-rayは、Superflyがこれまで出演した夏フェスのパフォーマンスの中から、初収録の映像10曲を収めた“フェスベスト集”となる。

Superfly「Ambitious」収録内容

CD

01. Ambitious

02. 覚醒

03. 氷に閉じこめて

初回限定盤DVD / Blu-ray

-The Greatest Rock Festival Performances-

01. Hi-Five(rockin'on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2009)

02. 恋する瞳は美しい(FUJI ROCK FESTIVAL'10)

03. Dancing On The Fire(FUJI ROCK FESTIVAL'10)

04. Free Planet(GIRL ROCK FACTORY 01)

05. スローバラード / "the day" & Soul Sister "SHIHO"(RISING SUN ROCK FESTIVAL 2012 in EZO)

06. Wildflower(SPACE SHOWER TV 25TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2014)

07. タマシイレボリューション(rockin'on presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

08. Beautiful(SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018)

09. Fall(SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018)

10. Alright!!(tv asahi DREAM FESTIVAL 2018)